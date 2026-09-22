Haberler

Samsun Valisi Tavlı başkanlığında Samsun Teknoport kuruluş süreci değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Valisi Tavlı başkanlığında Samsun Teknoport kuruluş süreci değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıda Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Samsun- Mersin Sanayi Koridoru ile birlikte bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş süreci de değerlendiriliyor.

Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarının ele alındığı toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında kentte teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber ve OKA Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da

Salah ve Fabinho'dan sonra dünyaca ünlü bir isim daha Trabzonspor'da
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı

Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Enver Altaylı'dan savcıya odasında skandal tehdit

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi