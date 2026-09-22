Samsun Valisi Tavlı başkanlığında Samsun Teknoport kuruluş süreci değerlendirildi

Samsun Valisi Tavlı başkanlığında Samsun Teknoport kuruluş süreci değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıda Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi değerlendirildi.
Samsun- Mersin Sanayi Koridoru ile birlikte bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş süreci de değerlendiriliyor.
Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarının ele alındığı toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun-Mersin Sanayi Koridoru kapsamında kentte teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber ve OKA Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu katıldı.