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Garanti BBVA Partners Tech girişimlerinden Ingosa, FutureBright Ventures’tan ikinci yatırımını aldı

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Garanti BBVA Partners Tech girişimlerinden Ingosa, FutureBright Ventures’tan ikinci yatırımını aldı
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Garanti BBVA’nın girişimcilik ekosistemini ve girişimlerin büyüme yolculuklarını desteklemek amacıyla yürüttüğü Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın önceki dönem girişimlerinden Ingosa, FutureBright Ventures’tan ikinci yatırımını aldı. Yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren Ingosa, yeni ürünü InsightMate ile dijital reklam alanlarını etkileşimli araştırma ve veri toplama alanlarına dönüştürüyor.

Garanti BBVA Partners Tech Programı kapsamında desteklenen, önceki dönem girişimlerinden Ingosa, FutureBright Ventures’tan ikinci yatırımını aldı. AdTech ve veri alanında faaliyet gösteren girişim, yeni yatırımla birlikte InsightMate isimli yeni ürününü de hayata geçirdi.

Ingosa’nın yapay zekâ teknolojisini FutureBright Group’un veri altyapısı ve tüketici davranışları alanındaki uzmanlığıyla buluşturan InsightMate, markaların dijital reklam alanlarını etkileşimli araştırma platformlarına dönüştürüyor. Böylece markalar, kullanıcıları bulundukları dijital mecradan ayırmadan gerçek zamanlı tüketici içgörüleri elde ederek bu verileri aksiyona dönüştürebiliyor.

Ingosa aldığı yeni yatırımla InsightMate’i Türkiye pazarında ölçeklendirmenin yanı sıra global pazarlara açılma hazırlıklarını da hızlandırmayı planlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, konuya ilişkin ilişkin şunları söyledi:

“Garanti BBVA Partners Tech ile teknoloji girişimlerinin yatırım alma, ölçeklenme ve yeni pazarlara açılma süreçlerini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz. Her girişimin ihtiyacının farklı olduğu yaklaşımıyla mentorluk, eğitim ve iş birliği fırsatlarının yanı sıra Garanti BBVA’nın kurumsal bilgi birikimini ve güçlü ekosistem ağını girişimcilerle buluşturuyoruz. 2015 yılından bu yana program kapsamında 65 teknoloji girişimini destekledik. Programımızın önceki dönem girişimlerinden Ingosa'nın yeni bir yatırım alması ve geliştirdiği yeni ürünü pazara sunması, girişimlerin doğru destek mekanizmalarıyla küresel ölçekte büyüyebileceğini gösteren değerli bir örnek. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikâyelerine dönüşeceğine inanıyor, bu yolculukta girişimlerin yanında olmayı sürdürüyoruz.”

Ece Güneş
Ece Güneş
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