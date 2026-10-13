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Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri Eskişehir Model Fabrika'da üretimi öğrendi

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Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri Eskişehir Model Fabrika'da üretimi öğrendi
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ESO’ya bağlı Eskişehir Model Fabrika, Borsa İstanbul Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerini ağırladı. Ziyarette yalın felsefe ve Model Fabrika yaklaşımı sunuldu, atölyelerde yalın üretim ve verimlilik uygulamaları yerinde gösterildi.

Eskişehir Model Fabrikayı ziyaret eden İstanbul Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerine üretim ve verimlilik uygulamaları yerinde gösterildi.

Gençlerin üretim süreçlerini tanımasına ve verimlilik bilinci kazanmasına katkı sunan Eskişehir Sanayi Odasına (ESO) bağlı Eskişehir Model Fabrika, Borsa İstanbul Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerini ağırladı. Ziyaret, öğrencilerin girişimcilik bakış açıları sanayideki uygulamalarla buluşturdu. Bu kapsamda gerçekleştirilen sunumda, yalın felsefe ve 'Model Fabrika' yaklaşımı ele alındı. Ardından, atölye alanlarında yalın üretim ve verimlilik uygulamaları öğrencilere yerinde aktarılarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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