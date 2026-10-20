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Trakya Üniversitesi heyeti Burgas Free Üniversitesinde yapay zeka projesini görüştü

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Trakya Üniversitesi heyeti Burgas Free Üniversitesinde yapay zeka projesini görüştü
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Bulgaristan temasları kapsamında Burgas Free Üniversitesini ziyaret etti. Görüşmede AI BRIDGE projesi ile girişimcilik, teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşümde ortak çalışma olanakları değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Bulgaristan temasları kapsamında Burgas Free Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki üniversite arasında hayata geçirilmesi planlanan "AI BRIDGE: KOBİ'ler İçin Sınır Ötesi Yapay Zeka Dönüşümü" Projesi başta olmak üzere girişimcilik, teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirilebilecek ortak projeler ile akademik ve bilimsel işbirliği olanakları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca akademisyenler, öğrenciler ve araştırma ekipleri arasındaki etkileşimin artırılması, ortak uluslararası çalışmaların yürütülmesi ve Avrupa Birliği projelerinde birlikte yer alınması konuları ele alındı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, iki üniversite arasındaki ilişkilerin akademik ve bilimsel çalışmalarla daha da geliştirilmesinin önemine değindi.

Hatipler, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirilecek ortak projelerin bilimsel araştırmalara katkı sağlayacağını ve üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Burgas Free Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov ise iki üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak projelerin artırılmasına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Trakya Üniversitesine işbirliğine verdiği önemden dolayı teşekkür eden Baltov, ortak çalışmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun ve Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov'un da eşlik ettiği ziyarette rektör yardımcıları ve akademisyenler yer aldı.

Kaynak: AA
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