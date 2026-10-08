İzmir Karabağlar'da 15 kadın, girişimcilik kursunda 100 saatlik eğitim aldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kadınların iş fikirlerini somut girişimlere dönüştürmeleri amacıyla düzenlenen kadın girişimcilik kursuna 15 kadın katıldı. Proje kapsamında verilen 100 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimin ardından kursiyerlere 6 ay boyunca koçluk ve destek hizmeti sağlanacağını belirten Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli proje koordinatörü Uğur Çelik, "Bir kadının kendi fikirlerini geliştirmesi, ekonomik açıdan güçlenmesi, kendi geleceği ile ilgili kararları vermesi, kendi geleceği ile ilgili daha fazla söz sahibi olması çok önemli" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 'Women's Start-up' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 15 kadın kursiyere 100 saatlik eğitim verildi. Eğitimlerde girişimciliğin teorik ve uygulamalı yönlerine ilişkin modüller hazırlandı. İçeriklerin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla 2 eğitici, Macaristan'daki Szeged Üniversitesi'nde girişimcilik alanında eğitim aldı. Bu eğitimde edinilen bilgi ve deneyimler, Türkiye'deki kurs programına aktarıldı. Eğitim sürecinde katılımcılara iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, müşteri analizi, satış ve tanıtım gibi konularda bilgi verildi. Proje kapsamında eğitim sonrasında da kadınlara danışmanlık ve destek sağlanarak iş fikirlerini hayata geçirmeleri amaçlandı.

6 AY KOÇLUK VE DESTEK HİZMETİ VERİLECEK

Kursiyerlerin yeni iş yerleri kurarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerinin yanı sıra oluşturacakları girişimlerle istihdama katkı sağlamaları hedefleniyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kursun tamamlanmasının ardından kadınlara 6 ay boyunca koçluk ve destek hizmeti verilecek. Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, yaygın eğitimin bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmesindeki önemine dikkat çekerek, kadınların eğitim ve girişimcilik yoluyla ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamalarının önemini vurguladı.

'SÜREÇ SADECE KURSLA BİTMEYECEK'

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli proje koordinatörü Uğur Çelik, "Hem teoriyi hem pratiğe dönüştürebilecek ve kadınların iş fikirlerini gerçek hayata geçirebilecekleri bir uygulama yapmaktı. Buradaki derdimiz sadece kurs yapmak, eğitim vermek, onun ötesinde bir sertifika sunmak değildi. Gerçekten kadın kursiyerlerimizin kendi iş fikirlerini gerçek hayata geçirebilecekleri uygulamaları, iş planlarını çıkardık ve bundan sonraki süreç sadece kursla bitmeyecek. Kursun sonunda mentörlük ve koçluk eğitimleri ve maddi destekler sağlayarak kendi iş fikirlerini gerçek hayata geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

'İSTİHDAMI SAĞLAMALARI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Eğitimlerin kursiyerleri özgüven kazandırdığını belirten Çelik, "Kadınların kendi ekonomilerini sağlamaları aynı zamanda topluma ve istihdama da katkı sağlayacak. Kadınlarımız aynı zamanda çocuk yetiştiren, ailenin temel direği olan unsurlar. Kendi ekonomilerini sağlamaları ve toplumda istihdamı sağlamaları bizim için çok değerli. 15 katılımcımıza 100 saatlik kapsamlı bir eğitim verdik. Bu sadece bir başlangıçtı. Koçluk ve mentörlük eğitimleri vereceğiz. Biz kadın girişimciliği yalnızca ekonomik bir konu olarak görmüyoruz. Bir kadının kendi fikirlerini geliştirmesi, ekonomik açıdan güçlenmesi, kendi geleceği ile ilgili kararları vermesi, kendi geleceği ile ilgili daha fazla söz sahibi olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR OLARAK GÜÇLÜYÜZ, MUTLUYUZ'

Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi Koordinatörü Ayşe Ateş ise şu ifadeleri kullandı: "Günün sonunda baktığımız zaman kursiyerlerin inanılmaz müthiş bir değişimlerini görmüş durumdayız. Hiç amacı, hayali olmayan kadın, bu kursun sonunda 'Ben bu yeri açacağım, ben bu işi yapacağım' dediği zaman müthiş bir gurur duyuyoruz. Kadınlar olarak güçlüyüz, mutluyuz."

Eğitimlere katılan evli ve 1 çocuk annesi Çiğdem Tutuş (31) ise "Ev hanımıyım. İlk önce e-ticareti öğrendik. Kurumların işlemlerini öğrendik. Buraya gelince her şeyi öğrendim. Yiyecek üzerine bir dükkan açıp işletmek istiyorum" dedi.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Meltem Alaca (31) ise "Girişimcilik kursuna başladıktan sonra neler yapmam gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, müşteri analizini, planlamasını, satışı, tanıtımını çok güzel ve rahat bir şekilde artık öğrendim. Hayalim bir kuaför dükkanı açmak. Umarım inşallah bir yerden başlayıp yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda kendi saç bakım ürünümü yapıp, tanıtmak satmak istiyorum. İlk başta e-ticaret olarak başlamak istiyorum. Sonra kendimi geliştirip daha farklı büyüyerek bir dükkan açmak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Bertan (46) da "Gelinlik ve hazır giyim üzerine moda evi açmak gibi bir hayalim var. Bununla ilgili bu kursa katıldım. Hayalimi nasıl gerçekleştireceğimi bilmiyordum. Neler yapabileceğimizi, nereden başlayacağımızı, bütün sistemlerin hepsini burada eğitim alarak öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı