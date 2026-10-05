Berkeley’de küresel inovasyon iş birlikleri yapan Türk Lider

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Forumun yapay zekâ, ileri teknolojiler, güvenlik ve dayanıklılık başlıklarını kapsayan programında Nobel Kimya Ödülü sahibi Jennifer Doudna ve yapay zekâ araştırmacısı Richard Socher de yer alıyor. UC Berkeley Haas School of Business bünyesindeki Institute for Business Innovation Direktörü Aygören, forumun gündem ve katılımcı çalışmalarını yürüten isimlerin başında geliyor.

Yayımlanan programa göre Aygören, Richard Socher ile bir söyleşi gerçekleştirecek; savunma ve çift kullanımlı teknolojiler ile şirketlerde yapay zekâ uygulamalarına ayrılan iki paneli yönetecek. Programda ayrıca Şişecam’ın bir proje sunumu da bulunuyor. Bu oturumlar, üniversitenin araştırma gündemi ile şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarının aynı programda ele alınmasına olanak sağlıyor.

Bu yılki uluslararası takvim nisan ayında NASA Ames Research Center’da düzenlenen forumla başladı. Haziran ayında Tayvan’da gerçekleştirilen buluşmanın ardından ekim ayında Berkeley, kasım ayında ise Litvanya’daki Avrupa programı geliyor.

Konferanstan uzun vadeli ortaklığa

Berkeley Innovation Forum, şirket yöneticileri, akademisyenler ve teknoloji liderlerinin iş problemlerini birlikte ele aldığı bir yapı sunuyor. “Corporate Challenge” oturumlarında şirketlerin karşılaştığı sorunlar farklı sektörlerden yöneticilerin katkısıyla değerlendiriliyor. Forumun amacı, katılımcıların deneyim paylaşımını toplantıyla sınırlamayıp araştırma ve inovasyon ortaklıklarına taşımak. Bu nedenle programın değeri, katılımcı sayısının yanı sıra toplantı sonrasında sürdürülen çalışmalarla da ilişkili.

Aygören’in çalışmalarının Türkiye ayağında, 2023’te Türkiye İş Bankası ile imzalanan mutabakat anlaşması yer alıyor. Aygören’in aktardığına göre, İş Bankası ve Maxitech ile başlayan temasların ardından Berkeley’den bir heyetle Türkiye’de 40’tan fazla büyük şirketin sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, şirketlerin üniversiteyle iş birliği olanaklarının ele alındığı temasları oluşturuyor.

Aygören’in geliştirilmesinde rol aldığı Corporate Innovation Affiliate modeli ise şirketlerin üniversiteyle ilişkisini forum üyeliğinin ötesine taşımayı amaçlıyor. Model kapsamında şirketlerin Berkeley’deki araştırma ve inovasyon projelerine katılması, araştırmacılarla bağlantı kurması ve uluslararası teknoloji ekosistemiyle sürekli temas geliştirmesi hedefleniyor.

Savunma teknolojilerinden Türk girişimcilere

Aygören, eski ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano’nun da yer aldığı Hacking for Defense öğretim ekibinde görev alıyor. Öğrenciler bu programda kamu ve savunma kurumlarının gerçek problemleri üzerinde çalışıyor. Aygören’in verdiği bilgiye göre, son programdaki yedi ekipten beşi projelerini şirketleşme aşamasına taşıdı. Türk bir kurucunun yer aldığı karşı-drone teknolojisi girişimi de ABD’deki savunma inovasyonu hızlandırma süreçlerine dahil oldu.

Aygören’in önümüzdeki dönem hedefleri arasında Türkiye’nin küresel inovasyon ağlarındaki varlığını artırmak da bulunuyor. Özyeğin Üniversitesi AI Platformu ve TT Ventures ile yürütülen temaslarla Türk şirketleri ve girişimcilerin Silikon Vadisi ekosistemiyle daha kalıcı ilişkiler kurması hedefleniyor.

Aygören’e göre Boğaziçi’nden Berkeley’e uzanan çalışmalarının ortak noktası, kurulan bağlantıların sürekliliği. Türkiye’deki şirketlerin ve girişimcilerin bu ağlardan yararlanabilmesi için ilk temasların devam eden araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik çalışmalarına dönüşmesi gerekiyor.