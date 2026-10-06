Haberler

Bakan Kacır, Antalya'daki uzay kongresinde 5 bakanla iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kacır, Antalya'daki uzay kongresinde 5 bakanla iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 5 ülkenin bakanıyla bir araya geldi. Görüşmelerde girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) dolayısıyla Antalya'da; İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, Lüksemburg Ekonomi, KOBİ'ler, Enerji ve Turizm Bakanı Lex Delles, BAE Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov ile Zimbabve Çevre, İklim ve Yaban Hayatı Bakanı Evelyn Ndlovu ile bir araya geldi. Kacır, görüşmelerde; girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, "Müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız. IAC 2026'nın oluşturduğu güçlü uluslararası atmosferin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu
Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

Eleştirilere kulak asmadılar! Ünlü anne-kızdan yeni pozlar