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Ankara'da E-Ticaret Buluşması: 200'e Yakın Katılımcı, 7 Konuşmacı, Ortak Hedef Kârlı Büyüme

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Ankara'da E-Ticaret Buluşması: 200'e Yakın Katılımcı, 7 Konuşmacı, Ortak Hedef Kârlı Büyüme
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E-Ticaret Sohbetleri'nin Ankara buluşması, yaklaşık 200 katılımcıyı sektörün önde gelen markalarıyla bir araya getirdi. Ticimax, iyzico, Trendyol ve ZHesap gibi markaların temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, e-ticarette kârlı büyümeden e-ihracata, ödeme deneyiminden KOBİ'lerin rekabet gücüne kadar birçok konu ele alındı.

İş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren E-Ticaret Sohbetleri, 20 Ekim 2026 Salı günü Ankara CoZone'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 girişimci, KOBİ temsilcisi ve sektör profesyonelinin katıldığı buluşmada, e-ticaretin bugünü ve geleceği farklı bakış açılarıyla değerlendirildi.

Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör'ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, sektörün deneyimli yöneticileri 15'er dakikalık sunumlarla bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

E-ticarette yeni gündem: Daha fazla satış değil, sürdürülebilir kârlılık

Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri, e-ticarette büyümenin yalnızca satış hacmiyle değil, kârlılık ve operasyonel verimlilikle birlikte değerlendirilmesi gerektiğiydi.

Ticimax'tan Semih Koç, e-ticarette hızlı ve kârlı büyümenin teknolojik temellerini ele alırken, iyzico'dan Ayça Başar Çekiç ödeme deneyiminin satış performansındaki rolüne odaklandı.

Trendyol'dan İlkcan Soluk, Ankara'dan uluslararası pazarlara açılma ve e-ihracat fırsatlarını değerlendirirken, Webolizma'dan Ecevit Saraç Ankara'nın üretim gücünün e-ticaret aracılığıyla nasıl daha geniş pazarlara taşınabileceğini anlattı.

ZHesap'tan Orkun Kurt, e-ticarette gerçek kârlılığın ölçülmesi ve finansal kontrolün önemine dikkat çekerken, Elektronik Ticaret Derneği'nden Fehmi Darbay KOBİ'lerin dijital ticarette rekabet edebilmesinin yollarını ele aldı.

Çatı Üniform'dan Çağla Öz ise kendi e-ticaret deneyimini paylaşarak girişimcilik yolculuğundan örnekler sundu.

Ankara'nın üretim gücü dijital ticaretle buluştu

Ankara'nın güçlü üretim altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji kapasitesi, etkinlikte ele alınan önemli konular arasında yer aldı.

Buluşmada, üretici ve KOBİ'lerin dijital satış kanallarını daha etkin kullanarak yeni müşterilere ulaşması, markalaşması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi üzerinde duruldu.

Murat Erdör: “Amacımız yalnızca bilgi paylaşmak değil, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak”

E-Ticaret Sohbetleri'nin organizatörü ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, etkinliğin temel amacını şu sözlerle değerlendirdi:

“E-ticarette teknoloji, pazarlama, ödeme sistemleri ve lojistik gibi birçok farklı alan birbirini tamamlıyor. Biz E-Ticaret Sohbetleri ile bu ekosistemin farklı oyuncularını aynı ortamda buluşturmayı amaçlıyoruz. Katılımcılarımızın yalnızca yeni bilgiler edinmesini değil, birbirini tanımasını, deneyimlerini paylaşmasını ve yeni iş birliklerinin temellerini atmasını da önemsiyoruz. Ankara'da 200'e yakın kişinin bir araya gelmesi, bu buluşmalara duyulan ilginin güzel bir göstergesi oldu.”

Yeni bağlantılar, yeni fırsatlar ve keyifli bir final

Etkinlik, yalnızca sahnedeki konuşmalarla sınırlı kalmadı. Program öncesinde düzenlenen networking bölümünde katılımcılar yeni insanlarla tanışma, farklı sektörlerden profesyonellerle fikir alışverişinde bulunma ve potansiyel iş birliklerini değerlendirme fırsatı yakaladı.

Gecenin sonunda gerçekleştirilen Kahoot yarışması ise etkinliğe eğlenceli bir kapanış kattı. Katılımcılar e-ticaret bilgilerini yarıştırırken sürpriz hediyeler de sahiplerini buldu.

E-Ticaret Sohbetleri farklı şehirlerde devam ediyor

E-ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen E-Ticaret Sohbetleri, sektörün önde gelen markalarını girişimciler, KOBİ'ler ve profesyonellerle buluşturmaya devam ediyor.

Bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve networking'i bir araya getiren etkinlikler, farklı şehirlerde düzenlenerek dijital ticaretin sunduğu fırsatların daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

E-Ticaret Sohbetleri hakkında:

www.e-ticaretsohbetleri.com

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Haberler.com
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