Teknolojide yılın lider isimleri belli oldu: Moskova Startup Zirvesi'nde ödül kazananlar açıklandı

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Moskova'da düzenlenen ikinci Moskova Startup Zirvesi kapsamında, Moskova Hükümeti ve Sber tarafından ortaklaşa hayata geçirilen Teknoloji Ödülü'nün kazananları açıklandı. Bu yıl Rusya'nın 76 bölgesinden toplam 2 bin 21 başvuru alan ödül programı, teknoloji girişimlerinden yatırımcılara, şirketlerden üniversitelere ve medya kuruluşlarına kadar inovasyon ekosisteminin farklı aktörlerini bir araya getirdi. Bir önceki yıla göre başvuru sayısının yüzde 15 arttığı organizasyonda, yapay zekâdan robotiğe, finans teknolojilerinden sanayi çözümlerine kadar birçok alanda geliştirilen projeler ödüllendirildi.

TEKNOLOJİK GELİŞİMİN FARKLI ALANLARINDAKİ BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Teknoloji Ödülü, yalnızca yeni ürün ve çözümler geliştiren girişimleri değil, aynı zamanda bu yeniliklerin hayata geçirilmesine, yatırım almasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan kurumları da öne çıkarmayı amaçlıyor. Ödül programı kapsamında teknoloji girişimciliği, risk sermayesi yatırımları, şirketlerin inovasyon çalışmaları, bölgesel kalkınma girişimleri, üniversitelerin girişimcilik ekosistemleri ve teknoloji alanındaki medya projeleri değerlendirildi.

Bu yılki yarışmaya Rusya'nın 76 bölgesinden 2 bin 21 başvuru yapıldı. Başvurular, önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış göstererek organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Katılımcılar; teknoloji girişimleri, risk sermayesi yatırımcıları, şirketler, bölgesel kalkınma kurumları ve üniversiteler ile medya olmak üzere beş ana kategoride, 17 farklı adaylık başlığında yarıştı.

Ödüllerin 10'unun Moskova merkezli katılımcılara verilmesi dikkat çekti. Bunlardan üçü teknoloji girişimlerine, diğer yedisi ise yatırımcılar, kurumlar ve medya kategorilerindeki kazananlara takdim edildi. Ödül alan projeler arasında eğitim, şehir altyapısının dijitalleştirilmesi ve gayrimenkul yönetimi gibi doğrudan günlük yaşama ve iş dünyasına dokunan alanlar da yer aldı.

YAPAY ZEKÂDAN ŞEHİR TEKNOLOJİLERİNE UZANAN GİRİŞİMLER

Teknoloji girişimleri kategorisi, bin 726 proje başvurusuyla yarışmanın en fazla ilgi gören alanı oldu. İnşaat, sanayi, sağlık ve kentsel yaşam başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik çözümler geliştiren girişimler, projelerini çeşitli adaylık başlıklarında sundu.

Başvurular arasında bina denetimlerini dijitalleştiren platformlar, büyük ölçekli nesnelerin üç boyutlu baskısını mümkün kılan teknolojiler ve şehir içindeki rotalar ile mekânlar hakkında bilgi sağlayan dijital rehberler yer aldı. Şirketlerin iş süreçlerini daha verimli hâle getirmesine ve yeni ürünler geliştirmesine yardımcı olan yapay zekâ uygulamaları da öne çıkan çalışmalar arasında bulundu.

Girişim kategorisindeki ödüller, farklı teknolojik alanlarda geliştirilen çözümlere verildi. Çığır Açan Büyüme kategorisinde, açık kaynaklı donanım ve yazılım temelinde robotik eğitimi için hizmet ve ürün paketi geliştiren girişim ödül aldı.

Uluslararası Büyüme kategorisinin kazananı, çok kullanıcılı sanal gerçeklik ve karma gerçeklik ortamlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan bir platform geliştirdi. En İyi Gençlik Girişimi ödülü ise satın alma süreçlerini, teknik dokümantasyon iş akışlarını ve diğer kurumsal faaliyetleri otomatikleştirmek üzere otonom ajanlarla çalışan bir yapay zekâ platformu geliştiren ekibe verildi.

En İyi Yapay Zekâ Çözümü kategorisinde, üretimde ürün etiketleme ve izlenebilirlik sağlayan, makine görüşü teknolojilerinden yararlanan yapay zekâ destekli sistem ödüllendirildi. Şehir İçin En İyi İnovasyon ödülü ise profesyonel iç mekân temizliği için geliştirilen otonom robotik sisteme gitti.

Bu projeler, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin yalnızca araştırma ve geliştirme aşamasında kalmadığını, aynı zamanda üretimden şehir hizmetlerine kadar uzanan alanlarda kullanılabilecek uygulamalara dönüştüğünü ortaya koydu.

GIGAAGENT İLE GELİŞTİRİLEN ÇÖZÜME ÖZEL ÖDÜL

Bu yılki organizasyonun yenilikleri arasında En İyi GigaAgent Uygulaması adlı özel ödül de yer aldı. Söz konusu kategori, ürünlerinde kullanılan iş akışlarının verimliliğini artırmak amacıyla GigaAgent hizmetinden yararlanan girişimlere açıldı.

Ödülün sahibi, İnguş dili için dijital bir platform geliştiren şirket oldu. Ekip, kullanıcıların başarısız arama sorgularını analiz etmek ve platformdaki arama deneyimini iyileştirmek amacıyla GigaAgent'ı kullandı.

Sistem üzerinden yapılan analizler sonucunda, başarısız aramaların yüzde 20'sinin çözüme kavuşturulmasını sağlayan iyileştirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca bir dilbilimcinin yaklaşık 370 saatlik manuel analiz çalışmasından tasarruf edilmesine katkı sağlandı.

Proje ekibi, kazandığı ödül kapsamında GigaAgent ile çalışmalarını sürdürebilmesi için 500 milyon token elde etti. Bu sonuç, yapay zekâ araçlarının dil teknolojileri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin örneklerden biri olarak öne çıktı.

BÖLGELER VE ÜNİVERSİTELERİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMLERİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Bölgeler ve Üniversiteler kategorisi, 11 bölgeden gelen 108 başvuruyla yarışmanın yoğun ilgi gören alanları arasında yer aldı. Bu kategoride, teknoloji şirketlerinin büyümesini destekleyen bölgesel girişimler ve üniversitelerde girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Startup'ları ve Risk Sermayesi Yatırımcılarını Desteklemede En İyi Bölgesel Uygulama kategorisinde, teknoloji şirketlerinin büyümesine ve yatırım çekmesine katkı sağlayan çalışmalar arasından Tataristan Cumhuriyeti Yatırım ve Risk Sermayesi Fonu birinci seçildi.

Üniversitelerde En İyi Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi kategorisinin kazananı ise Ufa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Üniversite bünyesinde geliştirilen girişimcilik ekosistemi, öğrencilerin fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine ve teknoloji girişimlerini hayata geçirmelerine olanak sağlayan çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Bu kategoriler, teknoloji girişimciliğinin gelişmesinde yalnızca girişimcilerin değil, yatırım ve eğitim olanakları sunan bölgesel kurumların ve üniversitelerin de önemli rol oynadığını gösterdi.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNİ ELE ALAN MEDYA PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Teknoloji Ödülü'nün medya kategorisinde de önemli sayıda başvuru alındı. Teknoloji girişimciliğine odaklanan 32 medya projesi ile 31 gazetecilik çalışması olmak üzere toplam 63 başvuru değerlendirildi.

Başvurular; yapay zekâ, robotik, sanayi ve sağlık teknolojileri, girişimlerin gelişimi ve risk sermayesi piyasası gibi farklı konuları kapsadı. Çalışmalarda yalnızca yeni teknolojiler değil, bu teknolojileri geliştiren ekipler, yatırım süreçleri, şirketlerin büyüme stratejileri ve yenilikçi çözümlerin iş dünyasında uygulanması da ele alındı.

Medya kategorisindeki ödüller, Forbes'un Rusya edisyonunda yayımlanan “Kariyer ve Girişimcilik” projesine ve Rossiyskaya Gazeta'nın teknoloji projeleri editörü Oleg Kapranov'a verildi.

Bu ödüllerle teknoloji alanındaki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasına, girişimcilerin çalışmalarının görünürlük kazanmasına ve yenilikçi iş modellerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan medya çalışmalarının önemi de vurgulandı.

RİSK SERMAYESİ YATIRIMCILARI VE MELEK YATIRIMCILAR ÖNE ÇIKTI

Teknoloji Ödülü programında risk sermayesi piyasasının aktörleri için de ayrı kategoriler oluşturuldu. En Aktif Risk Sermayesi Fonu, En İyi Çıkış, En Aktif Melek Yatırımcı, En Aktif Melek Yatırımcı Kulübü ve En Aktif Startup Stüdyosu başlıklarında yatırımcıların faaliyetleri değerlendirildi.

En Aktif Risk Sermayesi Fonu ödülünü KAMA FLOW kazandı. En Aktif Melek Yatırımcı seçilen Maxim Pustovoy ise 2026 yılında girişimlere yatırım yapmaya başlamasının ardından dört şirkete yatırım gerçekleştirmesiyle ödüllendirildi.

En Aktif Melek Yatırımcı Kulübü kategorisinde, yatırımcıları, mentorları ve girişimcileri bir araya getiren uluslararası topluluk INVESTORO birinci oldu. Girişimcilik ekosisteminde yatırımcılar arasındaki iş birliğini geliştirmeye ve yatırım anlaşmalarını kolaylaştırmaya odaklanan topluluk, bu alandaki çalışmalarıyla öne çıktı.

En İyi Girişim Stüdyosu ödülü ise raporlama döneminde yedi girişim kuran IRNITU Startup Studio'ya verildi.

Bu kategoriler, girişimlerin büyümesi için gerekli finansmanın sağlanması, yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni şirketlerin kurulmasına destek olunması gibi alanlardaki faaliyetleri teşvik etmeyi amaçladı.

ŞİRKETLERİN STARTUP'LARLA İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ DE ÖDÜL ALDI

Yarışmada teknoloji şirketlerinin girişimlerle kurduğu iş birlikleri de ayrı bir başlık altında değerlendirildi. Bir Startup ile Yapılan En İyi Pilot Proje, Startup'larla Çalışmada En İyi Sistematik Uygulama ve Startup'larla Çalışmada En İyi Yenilikçi Girişim kategorileri, yeni teknolojilerin test edilmesi ve uygulamaya geçirilmesinde şirketlerin rolünü öne çıkardı.

VkusVill, gerçekleştirdiği 87 pilot test sayesinde Startup'larla Çalışmada En İyi Sistematik Uygulama ödülüne layık görüldü. Şirketin çok sayıda pilot çalışma yürütmesi, girişimlerin geliştirdiği çözümlerin değerlendirilmesi ve uygulanması bakımından dikkat çekti.

Hals-Development ile Virsign Innovations arasındaki iş birliği ise Bir Startup ile Yapılan En İyi Pilot Proje ödülünü kazandı. İki şirket, uzaktan kumanda edilebilen bir inşaat kulesi vincini test etti.

TMK Ar-Ge Merkezi de Startup'larla İş Birliği Alanında En Yenilikçi Girişim ödülünün sahibi oldu. Kurum, araştırmacıları ve genç bilim insanlarından oluşan ekipleri bir araya getiren kurum içi hızlandırıcı programı kapsamında yürütülen Bilimsel Hızlandırıcı projesiyle ödüllendirildi.

Bu kategoriler, büyük şirketlerle teknoloji girişimleri arasındaki iş birliklerinin yeni ürünlerin geliştirilmesi, teknolojilerin gerçek koşullarda sınanması ve başarılı çözümlerin daha geniş ölçekte uygulanması açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

KAZANANLAR UZMAN JÜRİ TARAFINDAN BELİRLENDİ

Teknoloji Ödülü'nün kazananları; Rus şirketlerinin yöneticileri, girişimciler, yatırımcılar, kamu kurumlarının temsilcileri ve uzmanlaşmış eğitim kurumlarından oluşan bir jüri tarafından belirlendi.

Gelişmiş Yatırım Merkezi Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexey Katkov, ödülün inovasyon ekosistemindeki farklı aktörlerin başarılarını takdir etmek amacıyla tasarlandığını belirtti.

Katkov, ödülün yalnızca teknoloji girişimlerini kapsamadığını, teknoloji girişimciliğini sistematik biçimde destekleyen yatırımcıları, şirketleri, bölgesel kalkınma kurumlarını, üniversiteleri ve medya kuruluşlarını da değerlendirdiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, yenilikçi projelerin gelişmesine katkı sunan tüm tarafların çalışmalarını görünür kılmayı hedeflediğini vurguladı.

ÖDÜL TÖRENİ MOSKOVA STARTUP ZİRVESİ'NİN KAPANIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknoloji Ödülü'nün takdim töreni, 29-30 Eylül tarihlerinde SberCity'de düzenlenen iki günlük Moskova Startup Zirvesi'nin kapanış etkinliği oldu. Zirve boyunca teknoloji girişimcileri, yatırımcılar, büyük şirketlerin temsilcileri, kalkınma kurumları ve bilim dünyasından katılımcılar bir araya geldi.

Etkinliğin programında girişimcilik, teknoloji geliştirme, yatırım olanakları ve yenilikçi çözümlerin farklı sektörlerde uygulanması gibi konular ele alındı. Teknoloji Ödülü de bu programın bir parçası olarak girişimciler ile yatırımcılar, şirketler, kamu kurumları ve üniversiteler arasındaki iş birliğini destekleyen projeleri öne çıkardı.

Kazananlara, yarıştıkları kategoriye bağlı olarak çeşitli ödüller verildi. Bunlar arasında medya desteği, Cloud.ru tarafından sağlanan hibeler, School 21 bünyesinde yapay zekâ eğitimi, dört mevsim hizmet veren Manzherok tatil köyünde konaklama ve SberBoom akıllı hoparlörler yer aldı.

SİTRONICS GROUP TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ'NÜN ORTAKLARI ARASINDA YER ALDI

Ödül programının ortaklarından Sitronics Group, ulaşım, telekomünikasyon, veri depolama ve işleme ile elektrik enerjisi sektörlerine yönelik çözümler geliştiren Rus teknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin ürün ve hizmet portföyünde şehir ortamı ve güvenlik için entegre çözümler, işletmeler ve kamu kurumları için dijital altyapılar ile ekonominin stratejik sektörlerine yönelik teknolojiler bulunuyor. Deniz taşımacılığı ve deniz seyrüseferi alanlarında geliştirilen çözümler de şirketin faaliyet alanları arasında yer alıyor.

Teknoloji Ödülü, Moskova Startup Zirvesi'nin iş programı kapsamında teknoloji tabanlı iş modellerini geliştiren, yeni çözümler üreten ve farklı paydaşlar arasında iş birliği oluşturan proje ve ekipleri ödüllendirdi.

Organizasyon, teknoloji girişimlerinin yanı sıra yatırımcıların, büyük şirketlerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve medya kuruluşlarının katkılarını da değerlendirerek Rusya'daki teknoloji girişimciliği ekosisteminin farklı bileşenlerini aynı platformda buluşturdu.