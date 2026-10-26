Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pentagon, FORTRESS ile ana karadaki üsleri 90 gün dış desteksiz işletmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon, FORTRESS adlı girişimle ana karadaki büyük askeri tesislerin büyük çaplı savaş olasılığına hazırlık kapsamında en az 90 gün dış desteksiz çalışmasını hedefliyor. Girişim, sivil altyapı aksasa da elektrik, su, yakıt ve iletişimin sürmesini amaçlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), enerji şebekelerine zarar verebilecek "büyük çaplı bir savaş olasılığına hazırlık kapsamında" ana karadaki askeri üslerini en az 90 gün dış destek olmadan işletmeye hazırlanıyor.

Fox News'ün haberine göre "FORTRESS" adlı askeri girişimle sivil altyapılar aksamaya uğrasa da ABD ordusunun "saldırılarına devam edebilmesi" hedefleniyor.

FORTRESS ile "büyük çaplı bir savaş olasılığına hazırlık kapsamında" ABD ana karasında her büyük askeri tesisin en az 90 gün boyunca elektriğe, suya, yakıta ve iletişim kanallarına erişim dahil olmak üzere temel operasyonlarını sürdürebilmesi bekleniyor.

Bu girişimle Pentagon, ayrıca kriz anlarında sivil fabrikaların savunma üretimine geçmesine zemin hazırlamayı, alternatif tedarik zincirleri oluşturmayı, silah, yakıt ve diğer materyallerin akışının sürmesi için stratejik ihtiyat oluşturmayı hedefliyor.

Pentagon, askeri tesisleri sivil elektrik şebekesinden ayırarak uzun süreli elektrik kesintileri sırasında da faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayan taşınabilir nükleer reaktörler, büyük ölçekli pil depolama sistemleri ve mikro şebekeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Fox News'e yaptığı açıklamada "Ulusal savunmamızı yürütmek için standart kentsel sivil altyapıya güvenmek istemiyoruz. Bunu yapamayız, bu kabul edilemez bir risk." dedi.

FORTRESS girişimini, ABD ana karası için sigorta poliçesi şeklinde niteleyen Parnell, "Elektrik olmadan iletişimi, suyu, lojistiği, montaj hattını ve temel askeri komuta yapılarını kaybedersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ana karasının savunmasının iki okyanusun ülkeyi koruyacağına dair düşünce etrafında kurulduğunu söyleyen Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland, Panama ve Batı Yarımküre'ye odaklanarak bu konuda ulusal füze savunma sistemi "Altın Kubbe" için adım attığını belirtti.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar

Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de tam 5 maçtır kazanamıyorlar
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

Ne yaptın sen öyle Arda? Koca ülke onu konuşuyor