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Niğde'de kadının güçlenmesi ve şiddetle mücadele kurulu Divli başkanlığında toplandı

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Niğde'de kadının güçlenmesi ve şiddetle mücadele kurulu Divli başkanlığında toplandı
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Niğde'de Kadınların Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Soner Divli başkanlığında yapıldı. Toplantıda kadınların eğitim, istihdam ve girişimcilik ile kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Niğde'de Kadınların Güçlenmesi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Soner Divli başkanlığında Valilik Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kadınların eğitim, istihdam, girişimcilik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.

Kaynak: AA
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