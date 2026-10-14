Almanya Dışişleri Bakanı Karadeniz'de ticari gemiler için acil ateşkes çağrısı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Karadeniz'deki ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği için acil ateşkes çağrısı yaparken, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, "Türkiye- Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik bir girişim için çalışıyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Bulgar mevkidaşı ile ikili ilişkileri, Karadeniz'deki güvenlik durumunu, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi de dahil olmak üzere Avrupa gündemindeki güncel konular ile uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

"Rusya'nın bu saldırganlıklarının tırmanışına seyirci kalamayız"

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde sivil gemilere yönelik saldırıların yaşandığını hatırlatan Wadephul, "Bu olayları aydınlatmak, Avrupa Birliği ve NATO içinde bir sonraki adımları görüşmek ve ortak güvenliğimizi sağlamak söz konusu olduğunda Bulgaristan'ın yanındayız. Bulgaristan'ın Rus büyükelçisini çağırması tam da doğru bir sinyaldir, çünkü açık olan bir şey var. Rusya'nın bu saldırganlıklarının tırmanışına seyirci kalamayız. Rusya, Avrupa'nın genel güvenliğini tehdit ediyor. Burada tam anlamıyla aynı gemideyiz. Hepimiz hedef tahtasındayız, bu nedenle güvenliğimizi her düzeyde artırmak hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliği için ateşkes çağrısı

Wadephul, " Karadeniz'de Rusya bu saldırılara devam ederse bunun bedelini insanlar ödeyecek. Özellikle Afrika bölgesinde yaşayan insanlar bu durumdan etkileniyor ve acı çekiyor. Bu insanlar açlıkla karşı karşıya. Rusya, Karadeniz'deki savaş alanını yeniden genişletirse bu bölgedeki itibarının geri kalanını da kaybetmemek için çok dikkatli davranmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle bir kez daha net bir çağrıda bulunuyorum. Sivil nakliyatlar özellikle de tahıl nakliyatları için Karadeniz'de bir ateşkes gerekiyor. Bu konuda birçok kıyı devleti, Rusya ve Ukrayna ile görüşmeye hazırdır ve şimdi Rusya komşu ülkelerle ilişkilerini ve çıkarlarını, insan hayatlarının kurtarılabileceği şekilde dengelemeye istekli olup olmadığını gösterme sırası gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Wadephul, "Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı engellenirse bu sadece Ukrayna ekonomisini etkilemez, dünyanın diğer bölgelerindeki gıda güvenliğini tehlikeye atar. Bu çok ciddi bir durumdur. Bu nedenle bu konudaki görüşümde ısrarcıyım. Karadeniz üzerinden sivil gemi taşımacılığına ilişkin bir ateşkes gerekiyor. Bu konuda Ukrayna, Rusya ve muhtemelen diğer ülkeleri de kapsayan bir anlaşmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya baskıyı artırmalıyız"

Avrupa'nın güvenliğini savunmak ve Rusya'ya yönelik ekonomik baskının sürdürülmesi gerektiğini belirten Wadephul, "Yalnızca sertlik müzakereye hazırlık oluşturur, yalnızca sertlik, adil ve kalıcı bir barışa giden yolu açar. Bu nedenle pazartesi günü Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini kabul etti. Bu önemli bir sinyaldir ve Rusya bunu hissedecektir. Önemli olan, bu çizgiyi tutarlı bir şekilde sürdürmemizdir. Bunun için Rusya'nın enerjisinden tutarlı bir şekilde bağımsız hale gelmeliyiz. Zira Rusya'ya ekonomik baskı uygulamayı hedeflerken, aynı zamanda stratejik bağımlılıklarda kalamayız. Bu hesap tutmaz" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya yönelik ABD yardımlarında azalma görmüyorum"

Wadephul, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına kısıtlama getirdiği iddialarına ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'in enerji ve sivil altyapısını hedef alan Rus balistik füze saldırıları öncesinde ortaklarından erken uyarı almadıklarını yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi. Wadephul, "Şu an için tüm bu bilgileri doğrulayamam, ancak ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğinden eminim. ABD'den bildiğimiz tek şey, haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasında görüşmelerin gerçekleşmesi için ısrar ettikleri. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli ölçüde azaldığını görmüyorum. Benim için belirleyici olan nokta, bu süreci takip etmemizdir. Avrupa'nın izlediği yol tamamen açıktır. Tamamen Ukrayna'nın yanındayız ve Rusya ile Ukrayna arasında mümkün olduğunca çabuk görüşmelerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ukrayna tarafında görüşme isteği var, Avrupa tarafında da bu konuda bir eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan-Türkiye- Romanya Karadeniz'in güvenliği için çabalıyor"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova da ülkesinin Almanya ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediğini belirtti. Petrova-Chamova konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine yönelik son tehditleri değerlendirdi. Petrova-Chamova, "Ukrayna'daki savaşı ve son haftalarda Karadeniz'de tanık olduğumuz gerginliğin tırmanışını da ele aldık. Bu durum, bölgenin istikrarını, deniz seyrüseferinin özgürlüğünü ve kritik deniz altyapısını tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu olaylar Bulgaristan'ın karasularında meydana geldi" diye konuştu. Petrova-Chamova, "Karadeniz'in güvenliği, tüm Avrupa için güvenlik demektir. Ticaret gemilerine yönelik saldırıları sona erdirmek için ortak Avrupa önlemleri alınması gerekmektedir" dedi. Petrova-Chamova, Türkiye- Romanya ve Bulgaristan'ın yer alacağı ortak Deniz Güvenliği Merkezinin oluşturulmasına yönelik adımlara vurgu yaparak, "Bulgaristan, Türkiye ve Romanya ile birlikte Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılara ilişkin bir girişim için çalışıyor. Bu, aslında tüm Avrupalı ortaklarımızı dahil etmemiz gereken bir girişimdir. Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz. Bu hayata geçirilene kadar ısrar etmeye devam edeceğiz. Sivil mürettebatın korunması ve deniz seyrüseferinin özgürlüğü, tüm Avrupa için öncelikli olmalıdır. Avrupa, gerilimleri azaltmak ve belki de 'belki' demeden barışı sağlamak için burada aktif rolünü kanıtlayabilir. Barışa ulaşmak için yapılan tüm girişimleri desteklemek de bizim için bir başka önceliktir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı