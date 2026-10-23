Nicolas Raskin kimdir? Beşiktaş'ın kışın istediği Belçikalı orta saha kaç yaşında?

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Eylülün ilk günlerinde Nicolas Raskin, Beşiktaş'a imza atmaya bir adım uzaktaydı. Anlaşma neredeyse tamamdı ama Rangers'ın orta sahası son anda teklifi geri çevirdi ve İskoçya'da kaldı.

Beşiktaş ise vazgeçmedi. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Belçikalıyı ocak ayında kadroya katmayı planladığı yazıldı.

NICOLAS RASKIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transferi henüz resmileşmedi; siyah-beyazlı kulübün hedefi oyuncuyu kış transfer döneminde almak. Fanatik, 23 Ekim 2026'da Beşiktaş'ın Rangers ile anlaşmaya yaklaştığını ve imzaların ocakta atılmasının beklendiğini yazdı.

İlk deneme eylül başında oldu. Beşiktaş, İskoç kulüplerinin transfer döneminin kapanmasına günler kala Rangers'a teklif yaptı. Raskin'in teklifi reddettiği gün Rangers, Falkirk deplasmanındaydı; oyuncu maça giden takım otobüsünde bile transferin olup olmayacağını bilmiyordu. Sonradan yaptığı açıklamada sorunun ne kendi performansı ne de kulüpler olduğunu, zamanlamanın uymadığını söyledi. Beşiktaş'ı Avrupa'da oynayan, Türkiye'de kupa için yarışan iyi bir kulüp olarak tarif etti.

NICOLAS RASKIN'İN BONSERVİSİ NE KADAR?

Nicolas Raskin için konuşulan bonservis, performans bonuslarıyla birlikte yaklaşık 17 milyon euro. Oyuncuyla yıllık 5 milyon euro civarında bir ücrette uzlaşıldığı da aynı haberde yer aldı. Raskin'in piyasa değeri mayıs 2026 itibarıyla 12 milyon euro düzeyindeydi. Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2028'de bitiyor.

NICOLAS RASKIN KİMDİR?

Nicolas Raskin, Rangers'ta oynayan Belçikalı bir merkez orta saha oyuncusu. Asıl görevi ön libero, gerektiğinde daha ileride de oynuyor. Glasgow ekibine 31 Ocak 2023'te katıldı, dört gün sonra Ross County'yi 2-1 yendikleri maçta ilk kez sahaya çıktı. O günden bu yana Rangers formasıyla 150'yi aşkın maça çıktı ve 13 gol attı.

Belçika A milli takımında ilk maçına 20 Mart 2025'te, Uluslar Ligi play-off'unda Ukrayna karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Milli formayla 19 maçı ve 2 golü var: biri Eylül 2025'te Kazakistan'a 6-0, diğeri Haziran 2026'da Tunus'a 5-0 kazanılan maçta. U15'ten U21'e kadar alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maç oynadı.

NICOLAS RASKIN KAÇ YAŞINDA?

Nicolas Raskin 23 Şubat 2001'de doğdu, 25 yaşında.

NICOLAS RASKIN NERELİ?

Nicolas Raskin Belçikalı, Liège doğumlu. Tam adı Nicolas Thierry Yvan Raskin. Babası Thierry Raskin de Belçika'da profesyonel futbol oynadı.

NICOLAS RASKIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nicolas Raskin futbola Royal Stade Waremmien'de başladı, 2008'de Standard Liège altyapısına geçti. 2015'te Anderlecht'e, 2017'de Gent'e gitti. Gent formasıyla Şubat 2018'de Sint-Truiden maçında, henüz 16 yaşındayken profesyonel kariyerine başladı.

Ocak 2019'da Standard Liège'e döndü ve dört sezonda 95 maçta 5 gol attı. Takımla 2020-21 Belçika Kupası finaline çıktı ama kupayı kaldıramadı. Rangers'taki ilk sezonunda da İskoçya Lig Kupası'nda ikinci oldu.