Tekirdağ'da kadın girişimciler Rumeli İskelesi'nde ev ekonomisine katkı sağlıyor

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Kent Konseyi bünyesinde bir araya gelen girişimci kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 3-4 yıldır birlikte üretim yapan kadınlar, daha önce pazarlar ve çeşitli etkinliklerde sergiledikleri ürünlerini, son dönemde Rumeli İskelesi'nde kendilerine tahsis edilen satış noktasında vatandaşların beğenisine sunuyor.

Girişimci kadınlar, bal, el işi ve tekstil ürünleri başta olmak üzere hazırladıkları çeşitli ürünleri burada doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Bal üreticisi Havva Tekin, AA muhabirine, farklı noktalarda faaliyet gösterdikten sonra Rumeli İskelesi'ndeki kulübelerde satış yapmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerine sağlanan alanın hem ürünlerini satmalarına hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmalarına imkan verdiğini belirten Tekin, "Şehrin ekonomik ve sosyal yönüne bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluyoruz. Üretimin her kadın için olduğuna inanıyoruz. Herkesin bir şeyler üretebildiğini ve üretmek için çabaladığının farkındayız. Kadınlara biraz da olsa ilham olabilmek için bu tür yerlere ihtiyacımız var." dedi.

Tekin, üretici kadınların ürünlerini tanıtabileceği ve doğrudan satış yapabileceği alanların artırılmasının üretim konusunda kendilerini daha fazla motive edeceğini ifade etti.

Üreticilerden Neşe Şimşek de arkadaşlarıyla bir araya gelerek hem üretim yaptıklarını hem de sosyalleştiklerini anlattı.

Ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için uzun süredir emek verdiklerini dile getiren Şimşek, "Pazarlardan, çamurdan, yağmurdan geldik. Bayağı bir emek harcadık. Burada müşteriyle olmaktan çok mutluyuz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz ve beraber güzel üretimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Bebek tekstil ürünleri hazırlayan Hümeyra Akkaya da puset örtüsü ve puset minderi gibi ürünler ürettiğini belirtti.

Kadın emeğine verilen desteğin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Akkaya, "Bu yola başladığımızdan beri her zaman yanımızdaydılar. Öncesinde pazarlarda, ardından üretici pazarlarında ve çeşitli etkinliklerde bize yer verdiler. Şimdi de Rumeli İskelesi'ndeki bu küçük dükkanlarda arkadaşlarımızla birlikte kendi ürünlerimizi satıp birbirimize destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sema Günaydın ise Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte çalıştıklarını ve girişimci kadınlar olarak üretim yaptıklarını söyledi.

El işi çiçekler hazırladığını aktaran Günaydın, satış noktası sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduğunu ve çevresinin genişlediğini kaydetti.

Kaynak: AA