FİLM HABERLERİ

Film - Bugün
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "1945 modeli mekanizmalar" eleştirisi Açıklaması
Ülkelerin sınırlarını kapattığını, olimpiyatların ertelendiğini, BM Genel Kurulunun çevrimiçi olarak düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Bir sene önce bunun ancak kıyamet sonrası bir film olabileceğine inanırdık, gerçeklik değil.
Film - Dün
Tehdit ve şantajla para koparmaya çalışıyordu, kıskıvrak yakalandı
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir restoranda çalışan M.A. isimli kadının ağına düşen R.K. isimli vatandaş tehdit ve şantajlardan bunalınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. R.K. isimli vatandaş restoranda alkol aldıktan sonra M.A. ile ilişkiye girdiklerini ancak kayıt altına alındığından haberi olmadığını söyledi. R.K. sonrasında ise M.A. tarafından bu kayıtların kendisine gönderilerek 'Şu zamana kadar yaklaşık 40 bin TL parayı belirttiğim adrese getirmez isen kayıtlar yerel basın manşetlerinde yer alacak' diyerek tehdit edildiğini belirtti. R.K.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri film sahnelerini aratmayan bir plan yaparak harekete geçti.
Film - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
131,90 0,46 2,17 QNB Finansbank 69,20 -0,50 84,53 Ral Yatırım Holding 4,97 -1,00 89,37 Ray Sigorta 14,00 -8,32 309,36 Reysaş GMYO 4,96 3,77 8,06 Reysaş Lojistik 6,84 9,97 56,16 Rhea Girişim 2,52 2,02 111,76 Rodrigo Tekstil 6,38 10,00 252,49 Royal Halı 4,66 3,79 240,15 RTA Laboratuvarları 49,00 -3,26 2012,07 Sabancı Holding 7,45 0,81 -18,31 Safkar Ege Soğutmacılık 6,77 9,90 210,55 Sanel Mühendislik 3,45 -0,29 17,59 Sanifoam Sünger 9,07 -6,69 81,40 Sanko Pazarlama 8,27 -0,60 13,50 Saray Matbaacılık 3,55 -0,56 174,60 Sarkuysan 6,68 9,69 110,23 Sasa Polyester 16,78 0,00 117,08 Say Reklamcılık 5,76 0,35 157,14 Sekuro Plastik 13,33 -6,78 148,69 Selçuk Ecza Deposu 8,52 0,71 42,84 Selçuk Gıda 4,46 6,19 313,84 Senkron Güvenlik 3,02 -9,58 10,62 Serve Film Prodüksiyon 17,10 1,60 975,47 Servet GMYO 24,96 -0,08 193,65 Seyitler Kimya 12,65 6,75 86,30 Silverline Endüstri 4,05 3,32 87,50 Sinpaş GMYO 1,67 -1,18 43,97 Smartiks Yazılım 8,24 1,23 -16,00 Soda Sanayii 7,74 2,79 30,59 Sodaş Sodyum Sanayii 20,22 -9,97 425,71 Söktaş 4,45 -0,89 161,69 Sönmez Filament 18,60 -9,97 281,15 Sönmez Pamuklu 15,41 -8,87 213,21 Sumaş Suni Tahta 35,50 -9,97 261,77 Şeker Fin.
Film - Dün
Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor
Kampanya "360°" iletişim yaklaşımıyla; TV kanallarında, web'de, sosyal ağlarda, ayrıca reklam panolarında ve radyoda (ülkeye bağlı olarak) yayınlanacak. Ayrıca Peugeot'nun 210. yıldönümü olan 26 Eylül'de markanın geçmişini anlatan bir film sosyal ağlarda yayınlanacak.
Film - Dün
BAE, Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerini destekleyen bazı İsrailli kurumlarla anlaşmalar...
Ayrıca "Abu Dabi Film Komisyonu" da "İsrail Film Fonu" ve "Kudüs Sam Spiegel Film ve Televizyon Okulu" ile kültürel iş birliği çerçeve anlaşması imzaladıklarını açıkladı.
Film - Dün
Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz
Süreç Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Film - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
132,00 0,53 2,25 QNB Finansbank 69,60 0,07 85,60 Ral Yatırım Holding 5,10 1,59 94,33 Ray Sigorta 14,30 -6,35 318,13 Reysaş GMYO 4,89 2,30 6,54 Reysaş Lojistik 6,59 5,95 50,46 Rhea Girişim 2,53 2,43 112,61 Rodrigo Tekstil 6,38 10,00 252,49 Royal Halı 4,65 3,56 239,42 RTA Laboratuvarları 49,52 -2,23 2034,48 Sabancı Holding 7,48 1,22 -17,98 Safkar Ege Soğutmacılık 6,67 8,28 205,96 Sanel Mühendislik 3,47 0,29 18,27 Sanifoam Sünger 9,61 -1,13 92,20 Sanko Pazarlama 8,33 0,12 14,33 Saray Matbaacılık 3,54 -0,84 173,83 Sarkuysan 6,42 5,42 102,05 Sasa Polyester 16,89 0,66 118,50 Say Reklamcılık 5,82 1,39 159,82 Sekuro Plastik 13,43 -6,08 150,56 Selçuk Ecza Deposu 8,54 0,95 43,17 Selçuk Gıda 4,25 1,19 294,35 Senkron Güvenlik 3,34 0,00 22,34 Serve Film Prodüksiyon 17,10 1,60 975,47 Servet GMYO 25,14 0,64 195,76 Seyitler Kimya 11,97 1,01 76,29 Silverline Endüstri 3,99 1,79 84,72 Sinpaş GMYO 1,68 -0,59 44,83 Smartiks Yazılım 8,25 1,35 -15,90 Soda Sanayii 7,65 1,59 29,07 Sodaş Sodyum Sanayii 23,90 6,41 521,39 Söktaş 4,47 -0,45 162,86 Sönmez Filament 22,46 8,71 360,25 Sönmez Pamuklu 18,34 8,46 272,76 Sumaş Suni Tahta 35,50 -9,97 261,77 Şeker Fin.
Film - Dün
7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor
Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi. Yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşerek, Türkiye'nin dört bir yanında adını duyurmayı başaran Çanakkale Bienali, 7'nci kez kapılarını açan, bienal, ekim sonuna kadar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak misafirlerini ağırlıyor. Çanakkale'nin yanı sıra tüm bölgenin kültür-sanat yaşamına değinen bienalin bu yılki sponsorluğunu Dardanel üstlendi. Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi. "Bu topraklara borcumuz var" Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Odaklandığımız alanlardan biri de kültür sanat. Geleceği tasarlayan gençlere en çok da bu tür sanat etkinlikleriyle ulaşacağımızı, onların sanatla iç içe yetişmelerine böyle katkı sunabileceğimizi biliyoruz. Bölgenin en büyük kültür sanat etkinliği olan Çanakkale Bienali bu nedenle Dardanel için ayrı bir önem taşıyor. Bunu doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara bir gönül borcu olarak adlandırıyoruz." ifadelerini kullandı. Takımyıldız temasıyla yapılıyor Öte yandan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük yerel etkinliklerinden biri olan Çanakkale Binali bu yıl "Takımyıldız / Constellation" temasıyla öne çıkarken; bienalin küratörlüğünü, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ ) ve Azra Tüzünoğlu üstleniyor. Antik zamanların ruhunu yansıtacak olan bienal, gökyüzündeki yıldızların konumlarının tanımlanmasına yardımcı olagelmiş ve hayali sınırlarla birbirlerinden ayrılmış 'Takımyıldızlar'ı ruhu ile Çanakkale'de yaşanacak. Çanakkale kent merkezi, MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Kırmızı Konak, Troya gibi farklı mekanlarda gerçekleşecek olan etkinlik takviminde; sergiler, film gösterimleri, Çanakkale'den ilham alan yürüyüş rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir dizi program yer alıyor.
Film - Dün
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı
Film - Dün
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından da ilgi görüyor
Yapılan tekneler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. 'Karayip Korsanları' filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow karakteriyle hafızalarda yer eden Johnny Depp'in 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı 'Anatolia' isimli teknesini yeniletmesiyle adı iyice duyulan Bozburun Mahallesi'nde artık tekne imalatını üçüncü kuşak ustalar sürdürüyor.
Film - Dün
22 Eylül 2020 Haberleri
22 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
Film - 22.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
131,30 0,15 1,70 QNB Finansbank 69,55 0,36 85,47 Ral Yatırım Holding 5,02 0,40 91,28 Ray Sigorta 15,27 0,46 346,49 Reysaş GMYO 4,78 0,63 4,14 Reysaş Lojistik 6,22 0,16 42,01 Rhea Girişim 2,47 0,41 107,56 Rodrigo Tekstil 5,80 9,85 220,44 Royal Halı 4,49 9,78 227,74 RTA Laboratuvarları 50,65 -3,80 2083,19 Sabancı Holding 7,39 -0,81 -18,97 Safkar Ege Soğutmacılık 6,16 4,94 182,57 Sanel Mühendislik 3,46 1,17 17,93 Sanifoam Sünger 9,72 9,95 94,40 Sanko Pazarlama 8,32 -1,89 14,19 Saray Matbaacılık 3,57 3,18 176,15 Sarkuysan 6,09 7,60 91,66 Sasa Polyester 16,78 -0,77 117,08 Say Reklamcılık 5,74 -0,86 156,25 Sekuro Plastik 14,30 -2,85 166,79 Selçuk Ecza Deposu 8,46 0,00 41,83 Selçuk Gıda 4,20 5,26 289,71 Senkron Güvenlik 3,34 9,87 22,34 Serve Film Prodüksiyon 16,83 -3,28 958,49 Servet GMYO 24,98 0,32 193,88 Seyitler Kimya 11,85 -1,25 74,52 Silverline Endüstri 3,92 3,16 81,48 Sinpaş GMYO 1,69 5,62 45,69 Smartiks Yazılım 8,14 -0,85 -17,02 Soda Sanayii 7,53 1,21 27,05 Sodaş Sodyum Sanayii 22,46 9,78 483,95 Söktaş 4,49 5,90 164,04 Sönmez Filament 20,66 9,95 323,36 Sönmez Pamuklu 16,91 9,95 243,70 Sumaş Suni Tahta 39,78 -9,96 301,82 Şeker Fin.
Film - 22.9.2020
8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı
8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.
Film - 22.9.2020
Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nin televizyoncu annesi 98 yaşında hayatını kaybetti
Film - 22.9.2020
İsrail, Kudüs'e sevkedilen Gazzeli kanser hastalarına "bürokratik engeller" çıkarıyor
İsrail, göğüs kanseri hastası Gazzeli kadınlardan Kudüs'te tedavilerine izin vermek için biyopsi sonucu ve röntgen filmi istiyor.
Film - 22.9.2020
Son dakika haberi: Samsun'daki DEAŞ operasyonunun görüntüleri paylaşıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince kaydedilen görüntülerde, özel harekat destekli operasyonun detaylarına yer verildi.
Film - 22.9.2020
Eminevim sponsoru olduğu "Bir Düş Gördüm" filmi Brezilya'da yarışacak
Eminevim, ana sponsoru olduğu "Bir Düş Gördüm" filmi ekim ayında başlayacak Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.
Film - 22.9.2020
Ödüllü yönetmen Sönmez, Ağrı'da Kızılay gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Film - 22.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
132,30 0,92 2,48 QNB Finansbank 70,60 1,88 88,27 Ral Yatırım Holding 4,95 -1,00 88,61 Ray Sigorta 14,71 -3,22 330,12 Reysaş GMYO 4,73 -0,42 3,05 Reysaş Lojistik 6,12 -1,45 39,73 Rhea Girişim 2,43 -1,22 104,20 Rodrigo Tekstil 5,80 9,85 220,44 Royal Halı 4,10 0,24 199,27 RTA Laboratuvarları 51,85 -1,52 2134,91 Sabancı Holding 7,39 -0,81 -18,97 Safkar Ege Soğutmacılık 6,05 3,07 177,52 Sanel Mühendislik 3,43 0,29 16,91 Sanifoam Sünger 9,43 6,67 88,60 Sanko Pazarlama 8,06 -4,95 10,62 Saray Matbaacılık 3,48 0,58 169,19 Sarkuysan 5,57 -1,59 75,30 Sasa Polyester 16,82 -0,53 117,59 Say Reklamcılık 5,72 -1,21 155,36 Sekuro Plastik 14,02 -4,76 161,57 Selçuk Ecza Deposu 8,42 -0,47 41,16 Selçuk Gıda 4,38 9,77 306,41 Senkron Güvenlik 3,34 9,87 22,34 Serve Film Prodüksiyon 17,40 0,00 994,34 Servet GMYO 24,94 0,16 193,41 Seyitler Kimya 11,97 -0,25 76,29 Silverline Endüstri 3,91 2,89 81,02 Sinpaş GMYO 1,66 3,75 43,10 Smartiks Yazılım 8,24 0,37 -16,00 Soda Sanayii 7,44 0,00 25,53 Sodaş Sodyum Sanayii 20,46 0,00 431,95 Söktaş 4,48 5,66 163,45 Sönmez Filament 19,60 4,31 301,64 Sönmez Pamuklu 15,95 3,71 224,19 Sumaş Suni Tahta 46,00 4,12 364,65 Şeker Fin.
Film - 22.9.2020
'Ceviz Ağacı' uluslararası prömiyerini '42. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştirecek
Film - 22.9.2020
"Mozart ve Beethoven'dan sonra mutlaka bir türkü çalardım"
"Kapı", "Ekşi Elmalar", "Kurşun", "Babam", "Koca Koca Yalanlar" gibi birçok dizi ve film müziğine imza atan sanatçı, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden ilham alan ve türkülere yer verdiği "Mülhem" albümü ile sanatsal çalışmalarını AA muhabirine anlattı.
Film - 22.9.2020
Tekirdağ'da Yavuz Sultan Selim'i anma programı düzenlendi
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatıldığı filmin izlenmesiyle başladı.
Film - 22.9.2020
Yusuf İslam'ın "Tea For The Tillerman" albümü yeni versiyonuyla dinleyicilerin karşısına çıktı
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf İslam, kayıtları geçen yıl Fransa'daki La Fabrique Stüdyoları'nda bir hafta boyunca gerçekleştirilen "Tea For The Tillerman²" albümüne ilişkin, şunları kaydetti: "Şarkı yazarlığı maceram Tillerman ile kısıtlı olmamasına rağmen, bu albümdeki şarkılar şu an olduğum kişiyi tanımladı ve gizemli hayat yolculuğuma ışık tuttu. 1970 yılında Willesden'deki Morgan Stüdyoları'nda kaydedildiği günden bu yana Tillerman kendi ağırlığını oluşturdu ve pek çok insanın hayatına film müziği oldu.