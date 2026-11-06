Tosun Paşa nerede çekildi, Tosun Paşa çöl sahnesi nerede çekildi?

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Hikâyesi İskenderiye'de geçen Tosun Paşa'nın tamamı İstanbul'da çekildi. Filmin çöl sahneleri ise İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Kilyos'ta çekildi. İşte Tosun Paşa filminin çekildiği yerler ve film hakkında merak edilenler.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin tamamı İstanbul'da çekildi. Filmin hikâyesi Mısır'ın İskenderiye kentinde geçmesine rağmen yapım ekibi tüm sahneleri İstanbul'un farklı noktalarında çekti. Filmin dış mekân çekimlerinin büyük bölümü Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA ÇÖL SAHNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa'nın çöl sahneleri, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'ta çekildi. Karadeniz kıyısındaki Kilyos'un geniş kumulları, filmde Mısır çölü olarak kullanıldı.

TOSUN PAŞA YEŞİL VADİ NEREDE?

Filmde Tellioğulları ile Seferoğulları arasındaki çekişmenin merkezinde yer alan Yeşil Vadi sahneleri, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'daki Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

TOSUN PAŞA KONAKLARI NEREDE?

Filmde Tellioğulları, Seferoğulları ve Daver Bey ailelerine ait konak sahneleri, İstanbul'daki Hıdiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekildi. Boğaz'ın tarihi yapıları arasında yer alan bu kasırlar, filme Osmanlı dönemi atmosferini kazandırdı.

TOSUN PAŞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa, 1976 yılında çekildi. Film aynı yıl vizyona girdi.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Tosun Paşa'nın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazdı. Yapımcılığını ise Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman yaptı. Filmin hikâyesi, Nazım Hikmet'in 1939 yılında yazdığı aynı adlı senaryodan uyarlandı.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 19. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye kentinde geçiyor. Kentin iki köklü ailesi Tellioğulları ile Seferoğulları, verimli topraklarıyla bilinen Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için kıyasıya bir rekabete girer. Tellioğulları ailesi, Yeşil Vadi'yi elde etmek için ailenin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Şaban'ın paşa rolüne bürünmesiyle birlikte birbirinden komik olaylar yaşanır.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİM?

Tosun Paşa filminin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda yer alıyor. Kemal Sunal, filmde Tosun Paşa kılığına giren uşak Şaban'ı canlandırıyor. Şener Şen ise Seferoğulları ailesinden Lütfü karakterine hayat veriyor.

TOSUN PAŞA KİMDİR?

Filme adını veren Tosun Paşa karakteri, Osmanlı döneminde Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenerek oluşturuldu.