Gülen Gözler filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Gülen Gözler, Ertem Eğilmez'in yönettiği ve 1977 yılında vizyona giren bir Türk komedi filmi. Filmin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde yapıldı. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı film, oğlan çocuk hasretiyle beş kızı olan bir ailenin hikâyesini anlatıyor. İşte Gülen Gözler filmine ilişkin merak edilenler.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Film, Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi. Yeşilköy'ün o dönemki sokakları ve evleri, filmin sıcak atmosferine önemli katkı sağladı.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekildi. Film, 1 Aralık 1977'de vizyona girdi.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Gülen Gözler filmini Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Ertem Eğilmez yönetti. Filmin senaryosu ise Sadık Şendil ve Ahmet Üstel tarafından yazıldı. Ertem Eğilmez, Hababam Sınıfı serisi, Neşeli Günler, Bizim Aile ve Aile Şerefi gibi unutulmaz filmlere de imza attı.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Münir Özkul: Yaşar Usta

Adile Naşit: Nezaket

Müjde Ar: İsmet

Şener Şen: Vecihi

Ayşen Gruda: Fikret

Itır Esen: Nedret

Halit Akçatepe: Dursun

Şevket Altuğ: Laz Şevket

Lale Ilgaz: Hasret

Nejat Gürçen: Yunus

Sevda Aktolga: Hikmet

Mahmut Hekimoğlu: Temel

Ahmet Sezerel: Orhan

Tuncay Akça: Tuncay

İhsan Yüce: Hasan Usta

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Gülen Gözler, oğlan çocuk sahibi olmak isteyen Yaşar Usta ile eşi Nezaket'in hikâyesini anlatıyor. Bir oğulları olması umuduyla çocuk sahibi olmaya devam eden çiftin beş kızı dünyaya gelir. Yaşar Usta, oğlan çocuk hasretiyle kızlarına Fikret, İsmet, Nedret, Hasret ve Hikmet gibi erkek isimleri verir. Doğramacılık yaparak geçimini sağlayan Yaşar Usta, eski arkadaşı Yunus'un inşaatlarında çalışır. Yaşar Usta ile Nezaket'in en büyük derdi, kızlarını iyi kısmetlerle evlendirmektir. Büyük kızı Fikret'e âşık olan Vecihi'nin ısrarları, Yaşar Usta'nın en sevdiği kızı İsmet'in Yunus'un oğlu Temel ile yaşadığı aşk ve evin en küçüğü Hikmet'in yaramazlıkları filme renk katar. Film, aile içindeki sevgiyi ve komik olayları sıcak bir dille anlatıyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Gülen Gözler filmi, zaman zaman televizyon kanallarında yayınlanıyor. Film, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.