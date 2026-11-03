Kung Fu Killer filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kung Fu Killer filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Orijinal adı Kung Fu Jungle olan film, dövüş ustalarını tek tek hedef alan bir seri katili yakalamak için polise yardım eden bir kung fu ustasının hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Teddy Chan'ın oturduğu yapım, Hong Kong aksiyon sinemasının son dönemdeki dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor. İşte Kung Fu Killer filmine dair merak edilenler.

KUNG FU KILLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kung Fu Killer, 2014 yapımı bir Hong Kong aksiyon filmi. Filmin dünya prömiyeri, 12 Ekim 2014'te 58. BFI Londra Film Festivali'nde yapıldı. Film, 30 Ekim 2014'te Hong Kong'da, 31 Ekim 2014'te ise Çin'de vizyona girdi. Orijinal adı Kung Fu Jungle olan yapım, İngiltere ve Amerika'da Kung Fu Killer adıyla gösterime sunuldu.

KUNG FU KILLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kung Fu Killer'ın çekimleri Hong Kong'da gerçekleştirildi. Hikayesi de Hong Kong'da geçen filmde, kentin sokakları, dövüş okulları ve otoyolları önemli sahnelere ev sahipliği yaptı. Filmin final bölümündeki nefes kesen dövüş sahnesi ise bir otoyolda geçiyor.

KUNG FU KILLER FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Kung Fu Killer'ın yönetmenliğini, Hong Kong sinemasının tanınmış isimlerinden Teddy Chan üstlendi.

KUNG FU KILLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kung Fu Killer filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Donnie Yen: Hahou Mo

Wang Baoqiang: Fung Yu-Sau

Charlie Yeung: Luk Yuen-Sum

Michelle Bai: Sinn Ying

Alex Fong: Başmüfettiş Lam

Louis Fan: Hung Yip

Xing Yu: Tam King-Yiu

David Chiang: Usta Chan Pak-Kwong

Yu Kang: Wong Chit

Christie Chen: Shum Suet

Deep Ng: Tai Yue

Ji Huanbo: İri Adam

Jessica Wong: Siu Man

German Cheung: Fai

KUNG FU KILLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, dövüş sanatları uzmanı ve polis teşkilatında savunma eğitmeni olarak görev yapan Hahou Mo yer alıyor. Hahou Mo, bir dövüş sırasında rakibinin ölümüne neden olduğu için taksirle adam öldürme suçundan hapse giriyor.

Aradan üç yıl geçtikten sonra Fung Yu-Sau adında yetenekli bir dövüşçü, emekli dövüş ustası Mak Wing-Yan'ı bir düelloda öldürüyor. Hapisteki Hahou Mo, özgürlüğü karşılığında katilin yakalanmasına yardım etmeyi teklif ediyor. Müfettiş Luk Yuen-Sum, Hahou'yu geçici olarak serbest bırakıyor.

Hahou ve Luk, katilin başka dövüş ustalarını da hedef alacağını tahmin ediyor ve tahminleri doğru çıkıyor. Fung Yu-Sau'nun büyük dövüş ustalarını yenerek kendisi usta olmayı ve eşinin ölümünün acısından kurtulmayı amaçladığı ortaya çıkıyor. Hikaye ilerledikçe katilin asıl hedefinin Hahou'nun eşi Sinn olduğu anlaşılıyor. Hahou ile Fung Yu-Sau arasındaki son hesaplaşma ise bir otoyolda gerçekleşiyor.

DONNIE YEN KİMDİR?

Filmde Hahou Mo karakterine hayat veren Donnie Yen, Hong Kong ve Çin sinemasının en tanınmış dövüş sanatları yıldızlarından biri. Yen, özellikle Ip Man serisindeki performansıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.