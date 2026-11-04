Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Fethiye'de 4. Uluslararası Film Festivali 80 filmle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Uluslararası Film Festivali başladı. FEFSAD öncülüğündeki festivalde yaklaşık 80 film gösterilecek, yaklaşık 70 yönetmen ve 5 ülkeden konuklar yer alacak; etkinlik 8 Kasım'da sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Fethiye Uluslararası Film Festivali" başladı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'nin farklı kentlerinden sinemaseverler bir araya geldi.

Sahil bandındaki Özgecan Anıtı'nda toplanan sinemaseverler, Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Beşkaza Meydanı'ndaki Özer Olgun Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Festival Komitesi ve FEFSAD Başkanı Canan Tor, AA muhabirine, Pelin Esmer'in "O da bir şey mi" filmi ile gösterimlerin başlayacağını söyledi.

Yarışma odaklı değil gösterim odaklı bir festival olduklarını belirten Tor, şunları kaydetti:

"Festivalimizde kısa filmler, uzun metrajlı filmler, kısa belgeseller ve uzun metrajlı belgeseller var. Yönetmenlerimizin yüzde 85'i burada, aşağı yukarı 80 film göstereceğiz. Yaklaşık 70 yönetmenimiz geldi, Fethiye'mizdeler, kimi de yarın gelecek. Türkiye'deki festivallerde ödül kazanan yönetmenlerimiz var festivalimizde. Bunlar bizim için çok değerli."

Tor, 5 ülkeden misafirlerin de yer aldığı festivalin, 8 Kasım'da sona ereceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı
Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

Yedi Numara'nın Recep'i yıllar sonra konuştu: Bugün olsa çekilemezdi
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var

Trump'ın yenilgisiyle cesaretlendi! Sıradaki ülkeyi açıkladı
Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otoyolda yürek yakan zincirleme kaza! Yardıma koşuyordu
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu