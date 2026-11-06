Çakallarla Dans 8 kaç saat? Çakallarla Dans 8 Şututgart Çıkarması kaç dakika?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Murat Şeker'in yönettiği filmin vizyona girmesiyle birlikte izleyiciler, Çakallarla Dans 8 kaç saat, kaç dakika sürüyor sorularına yanıt aramaya başladı.
Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 tarihinde vizyona girdi. Filmi sinemada izlemeyi planlayanlar ise Çakallarla Dans 8 kaç saat, kaç dakika sürüyor sorularına yanıt aramaya başladı.
ÇAKALLARLA DANS 8 KAÇ SAAT?
Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filmi, 1 saat 47 dakika sürüyor.
ÇAKALLARLA DANS 8 ŞUTUTGART ÇIKARMASI KAÇ DAKİKA?
Murat Şeker'in yönettiği yerli komedi filmi Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 107 dakikalık gösterim süresine sahip. Film, 6 Kasım 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.
ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCULARI KİMLER?
Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın başrollerinde Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Serinin sekizinci filmi, komedi türündeki yapımları takip eden sinemaseverlerin gündeminde bulunuyor.