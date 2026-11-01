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Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

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Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu Haber Videosunu İzle
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Artakalan" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı. Eşi Can Bonomo'nun da yalnız bırakmadığı Karayel, konuşmasında film emekçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncunun özgürlük ve cezaevinde bulunanlara ilişkin sözleri dikkat çekti.

  • 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Artakalan" filmindeki performansıyla Öykü Karayel kazandı.
  • Öykü Karayel, ödülünü "şu an haksız yere içeride olanlar" için aldığını söyledi.
  • Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü toplam 6 ödülle "Taş ve Tüy" kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit'te gerçekleştirildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Artakalan" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı. Karayel'in ödül sevincine eşi Can Bonomo da eşlik etti. Ünlü şarkıcı, eşini bu anlamlı gecede yalnız bırakmadı.

"KARŞILIKSIZ EMEKLERİ HER ZAMAN GÖZLERİMİ DOLDURDU"

Ödül konuşmasında film ekibine ve birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür eden Karayel, çekim sürecinde verilen emeğin kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili oyun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibimize, her sabahın köründe karlı dağın tepesinde hepsine bakıp, gerçekten bu kadar karşılıksız emekleri her zaman gözlerimi doldurdu, beni duygulandırdı. Bütün film emekçilerine çok teşekkür ediyorum bunun için.

Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı. O yüzden özgürlük adına, hepimizin özgürlüğü için, şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü.”

ÖDÜLÜNÜ HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE TUTULANLARA ADADI

Karayel'in konuşmasında özellikle özgürlük vurgusu öne çıktı. "Artakalan" filminde canlandırdığı karakterin özgürlük uğruna acı verici bir yolculuğa çıktığını belirten oyuncu, kazandığı ödülü "şu an haksız yere içeride olanlar" için aldığını söyledi.

Karayel'in sözleri, gecenin dikkat çeken mesajları arasında yer aldı.

ALTIN PORTAKAL'DA "TAŞ VE TÜY" ZAFERİ

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü "Taş ve Tüy" kazandı. Yapım, toplam 6 ödülle gecenin öne çıkan filmi oldu.

"Artakalan" ve "Kadim Mavi" filmleri de birden fazla dalda ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde sinemacılar başarılarını kutlarken, konuşmalarda özgürlük, adalet, toplumsal sorunlar ve sinemanın birleştirici gücü ön plana çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTalat Bayin:

Kimmiş haksizyere yatan illaki laf sokusturacaklar bu zümre özgürlüğü kendileri için ister

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Talat senin niyetin ve zihniyetin belli çocuk değiliz :)

yanıt1
yanıt6
Haber YorumlarıMetin şen:

yaaa makarnaaaaa yaaa kömüüüürrr

yanıt0
yanıt4
Haber Yorumlarısezai sahpazoglu:

sen git filmini cek.boş boş konuşma.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin şen:

bu zihniyet yaaa makarnaaaaa ya kömüüüüürrr

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıFatih Koyuncu:

Keller yağırlar birbirini ağırlar misali kendileri çalıp kendileri oynuyor kendilerinden başkasına ödül neyim vermiyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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