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Adana Kültür Yolu Festivali ilk gününde tiyatro ve atölyelerle başladı

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Adana Kültür Yolu Festivali ilk gününde tiyatro ve atölyelerle başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve çocuk etkinlikleri yapıldı. Festival 15 Kasım'a kadar sürecek; 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali 11 Kasım'a kadar ücretsiz film gösterimleri ve atölyeler sunacak.

Adana Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde tiyatro, edebiyat, geleneksel el sanatları, fotoğraf ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen festivalin ilk gününde Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı "Ocak'ta Bahar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Adana İl Halk Kütüphanesi'nde Hilal Karabay'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Onu Sevdiğim Zamanlar" başlıklı söyleşide de yazar Kemal Varol, okurlarla bir araya geldi.

Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Anadolu Mutfak Kültürü" programında geleneksel yemek kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması konusu ele alındı, aynı alanda yapılan Kilim Dokuma Atölyesi'nde ise katılımcılara Türk dokuma geleneğinin geçmişi anlatıldı.

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğrafladılar

Kompleksin meydanında organize edilen "FotoMaraton Adana" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğrafladı.

Festivalin ilk gününde yönetmenlik, oyunculuk, yaratıcı yazarlık, drama, kukla yapımı ve film okuma alanlarında da atölyeler yapıldı.

Kentte 15 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfınca düzenlenen 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali de 11 Kasım'a kadar ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle çocukları sinemayla buluşturacak.

Kaynak: AA
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