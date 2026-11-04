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Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Türk sinemasının gişe rekorları kıran romantik komedilerinden Kocan Kadar Konuş, televizyonda her yayınlandığında izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı film, evlilik baskısı altındaki genç bir kadının komik ve romantik hikayesiyle geniş kitleler tarafından sevilerek izlendi. Filmi yeniden ekranda yakalayan izleyiciler, yapımın nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor.

Yönetmen Kıvanç Baruönü'nün imzasını taşıyan Kocan Kadar Konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı. Vizyona girdiği dönemde 1 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan film, büyük ilgi görmesinin ardından devam filmiyle de beyaz perdeye döndü. İşte Kocan Kadar Konuş filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş, 2015 yapımı bir Türk romantik komedi filmi. Film, 20 Mart 2015'te vizyona girdi. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmin senaryosu, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından yazarın danışmanlığıyla uyarlandı. BKM Film yapımı olan filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, İstanbul'da yaşayan genç bir kadının ve ailesinin hikayesini kentin farklı mekanlarında geçen sahnelerle beyaz perdeye taşıdı.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Ezgi Mola : Efsun

Murat Yıldırım : Sinan

Nevra Serezli: Gönül

Ebru Cündübeyoğlu: Nur

Begüm Öner: Merve

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, 30 yaşına yaklaşan Efsun yer alıyor. Efsun, ailesinden sürekli olarak evlenmesi yönünde baskı görüyor. Annesi Gönül başta olmak üzere ailesinin geleneksel evlilik anlayışıyla boğuşan Efsun'un hayatı, lise yıllarındaki aşkı Sinan ile yeniden karşılaşmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor.

Efsun ile Sinan arasındaki romantik ilişki gelişirken, ailelerin müdahaleleri ve geleneksel evlilik baskısı hikayede komik ve duygusal anlara neden oluyor. Film, modern bir kadının aile beklentileri ile kendi istekleri arasında kalışını mizahi bir dille anlatıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Kocan Kadar Konuş, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gördü. Film, vizyondaki ilk hafta sonunda yaklaşık 203 bin izleyiciye ulaştı. Toplamda 1 milyon 211 bin 488 izleyiciye ulaşan film, Türkiye'de 14 milyon 92 bin 353 TL hasılat elde etti.

KOCAN KADAR KONUŞ'UN DEVAM FİLMİ VAR MI?

Evet, Kocan Kadar Konuş'un devam filmi de çekildi. Seriyi devam ettiren Kocan Kadar Konuş: Diriliş, 2016 yılında vizyona girdi. Devam filminin çekimleri ise Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirildi. Diriliş'te Efsun, kendi ailesinin ardından bu kez Sinan'ın ailesiyle, özellikle de Sinan'ın babaannesi Cavide Hanım ile uğraşmak zorunda kalıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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