Çakallarla Dans 8 Full HD izle! Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması tek parça nereden, nasıl izlenir?

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Türk sinemasının uzun soluklu komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Murat Şeker'in yönetmenliğini üstlendiği Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, vizyona girdi. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın gibi serinin tanınan oyuncularını yeniden buluşturan yapım, bu kez hikayesini Almanya'ya taşıyor. Peki, Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması nereden izlenir? Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması tek parça nereden, nasıl izlenir? Çakallarla Dans 8 Full HD izle! Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması hakkında resmi olarak paylaşılan bilgiler ve merak edilen tüm detaylar.

ÇAKALLARLA DANS 8 FULL HD İZLE!

Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Filmi Full HD kalitesinde izlemek isteyenlerin öncelikle vizyon ve dijital yayın bilgilerini takip etmesi gerekiyor. Yapımın internet üzerinden hangi platformda yayınlanacağına ilişkin paylaşılan bilgiler arasında kesinleşmiş bir dijital yayın tarihi bulunmuyor. Film, vizyon tarihi itibarıyla sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI TEK PARÇA NEREDEN NASIL İZLENİR?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nı tek parça izlemek isteyenler, filmin resmi yayın kanallarına ilişkin açıklamaları takip ediyor. 6 Kasım 2026'da vizyona giren yapımın dijital platformlarda yayınlanacağı tarih ve platform hakkında kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmış değil. Bu nedenle filmin internet üzerinden izlenebilmesi için resmi dijital yayın duyurularının beklenmesi gerekiyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Çakallarla Dans 8'in internetten nasıl izlenebileceği, filmin vizyona girmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımın çevrim içi yayınlanacağı platforma ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Filmin dijital gösterime geçmesi halinde yayın platformu ve erişim koşullarının resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI KONUSU NEDİR?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi'nin Almanya'da yaşadığı olayları konu alıyor. Gizemli bir şekilde kaçırılarak Almanya'ya götürülen ekip, kendisini uluslararası bir insan kaçakçılığı organizasyonunun ortasında buluyor.

Hikayede organizasyonun başında bulunan Yenge ve oğlu Şerafettin Top Müller, ekibin karşılaştığı önemli karakterler arasında yer alıyor. Çakallar, bir yandan içine düştükleri tehlikeli durumdan kurtulmaya çalışırken diğer yandan birbirinden farklı olaylarla mücadele ediyor.

Şerafettin'in üvey kız kardeşi Maria Nur'un suç örgütünün çökertilmesi karşılığında ekibe yardım etmeyi kabul etmesiyle macera farklı bir boyuta taşınıyor. Filmde karakterler, uzun zamandır adını duydukları Dayıoğlu ile de karşı karşıya geliyor.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması filminin süresi 107 dakika olarak açıklandı. Komedi türündeki yapım, 1 saat 47 dakikalık gösterim süresiyle izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yaş sınırı ise 13+ olarak belirtiliyor.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI OYUNCULARI KİMLER?

Murat Şeker'in yönettiği Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın oyuncu kadrosunda serinin önceki filmlerinden tanınan isimlerin yanı sıra yeni oyuncular da bulunuyor.

Filmin açıklanan oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Nur Sürer – Yenge

Tim Seyfi – Şerafettin Top Müller

Ceyhun Yılmaz – Adem Abi

Tanju Bilir – Ümit

Vildan Çırpan

Aslı Melisa Uzun

Mazlum Sümer

Murat Çelik

Sergen Deveci

Nazlı Senem Ünal

Filmde ayrıca Mert Fırat, Cemal Hünal, Ertuğrul Postoğlu, Taner Rumeli ve Yoshi Enomoto konuk oyuncu olarak yer alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 İLKER AYRIK NEDEN YOK?

Çakallarla Dans serisinin ilk altı filminde Servet karakterini canlandıran İlker Ayrık, sekizinci filmde oyuncu kadrosunda bulunmuyor. Oyuncu, serinin yedinci filminde de yer almamıştı.

Yeni yapımda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın gibi serinin tanınan oyuncuları rollerine devam ediyor. Ancak Servet karakteri, Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın hikayesinde yer almıyor. İlker Ayrık'ın yeni filmde neden bulunmadığına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir gerekçe bulunmuyor.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın çekimleri İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi. Yapımın set çalışmaları 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da başladı. Türkiye'deki çekimlerin ardından ekip Almanya'ya geçerek Berlin ve Stuttgart'ta çalışmalarını sürdürdü.

Filmin çekim yapılan şehirleri şöyle:

İstanbul: Çekimlerin ilk etabı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kadıköy çevresi, yapımın İstanbul çekim noktaları arasında yer aldı.

Berlin: Filmin Almanya'da geçen sahnelerinin bir bölümü başkent Berlin'de çekildi.

Stuttgart: Filmin adına da konu olan Stuttgart'ta Almanya macerasına ilişkin sahneler kaydedildi.

Çekimlerin tamamlandığı 13 Ağustos 2026 tarihinde duyuruldu. Böylece yaklaşık bir ay süren set çalışmaları sona erdi. Filmin İstanbul çekimlerinde Kadıköy çevresi kullanılırken Almanya sahneleri Berlin ve Stuttgart'ta tamamlandı.

ÇAKALLARLA DANS 8: ŞUTUTGART ÇIKARMASI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 Cuma günü vizyona giriyor. Murat Şeker'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, 2010 yılında başlayan serinin sekizinci yapımı olarak sinemalarda gösterime giriyor.