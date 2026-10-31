Peng Liyuan Beijing'de Budenbender'in kadın ve çocuk hakları mücadelesini takdir etti

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in eşi Elke Budenbender ile Çin'in başkenti Beijing'de çay eşliğinde sohbet etti.

Budenbender, 31 Ekim'e kadar süren devlet ziyareti çerçevesinde Steinmeier'a eşlik ediyor.

Peng cuma günkü görüşmede, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Xi'ye eşlik ettiği Almanya ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Budenbender'in kadın ve çocukların hak ve çıkarlarını korumaya yönelik uzun soluklu mücadelesinden takdirle bahsetti.

İkili, Çin ile Almanya arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimleri konu alan kısa bir film izledi.

Çin ile Almanya'nın eğitim ve kültür gibi alanlarda zengin ve çok çeşitli bir işbirliğine sahip olduğunu kaydeden Peng, iki ülke halkları arasındaki sık etkileşimlerin sürmesi, karşılıklı anlayışın sürekli artırılması ve iki halk arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Budenbender ise misafirperverliğinden dolayı Peng'e minnettar olduğunu belirterek, Peng'in Almanya ile Çin arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşim alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Budenbender, ilgili alanlarda ikili işbirliğinin derinleştirilmesine ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua