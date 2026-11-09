Meksika'da kaçırılan belediye başkanı saatler sonra kurtuldu: 80 kilometre yürüyerek kaçtı!

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Meksika'da silahlı kişiler tarafından kaçırılan Tamaulipas eyaletine bağlı Río Bravo Belediye Başkanı Miguel Ángel Almaraz Maldonado, saatler süren esaretin ardından kurtuldu. Kendisine bekçilik yapan kişilerin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak kaçan Almaraz'ın yaklaşık 80 kilometre yol katettiği ortaya çıktı.

AİLESİYLE SEYAHAT EDERKEN SİLAHLI KİŞİLERİN HEDEFİ OLDU

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Río Bravo kentinin Belediye Başkanı Miguel Ángel Almaraz Maldonado, 7 Kasım Cumartesi günü ailesi ve yakınlarıyla birlikte seyahat ettiği sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Zacatecas ile San Luis Potosí eyaletleri arasındaki bölgede araçlarının önü kesilen gruptan Almaraz zorla götürüldü. Yanındaki aile üyeleri ve diğer yolcular ise bir süre sonra serbest bırakılarak yol kenarında bırakıldı.

Olayın ardından Meksika'da dört eyaletin güvenlik birimleri harekete geçti.

KENDİSİNİ GÖZETLEYENLERİN DİKKATSİZLİĞİNDEN YARARLANDI

AP'nin haberine göre saatlerce alıkonulan belediye başkanı, kendisini gözetleyen kişilerin bulunduğu yerden ayrılmasını fırsata çevirdi. Bir çitin üzerinden atlayarak kaçan Almaraz, yaklaşık bir saat boyunca aralıksız koştu.

Gece boyunca yoluna devam eden belediye başkanının yaklaşık 80 kilometrelik mesafe katettiği belirtildi. Almaraz, daha sonra Coahuila eyaletinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

DÖRT EYALETİN GÜVENLİK BİRİMLERİ DEVREYE GİRDİ

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, belediye başkanının bulunmasının federal güvenlik birimleri ile Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí ve Coahuila eyaletlerinin koordinasyonuyla sağlandığını açıkladı.

Coahuila Başsavcılığı, Almaraz'ın resmen koruma altına alındığını ve sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi. Belediye başkanının daha sonra ailesinin yanına ve Río Bravo'ya döndüğü aktarıldı.

“KORKUNÇ BİR KORKU YAŞADIM”

Kaçırılma olayının ardından gazetecilere konuşan Almaraz, fiziksel olarak yaralanmadığını ancak büyük korku yaşadığını söyledi.

Belediye başkanı, yaşadıklarını anlatırken, “Kendimi iyi hissediyorum. Darbe ya da yaralanma yok ancak korkunç bir korku yaşadım” ifadelerini kullandı.

Olayın failleri ve kaçırılmanın nedeni henüz açıklanmadı. Meksika makamlarının soruşturması devam ederken, Almaraz için Belediyenin önünde karşılama töreni düzenlendi.