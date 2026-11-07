Londra Bulvarı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Londra Bulvarı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Orijinal adı London Boulevard olan film, 2010 yapımı bir İngiliz suç filmi. Filmin yönetmenliğini, Oscar ödüllü senarist William Monahan üstlendi. İşte Londra Bulvarı filmine dair merak edilenler.

LONDRA BULVARI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Londra Bulvarı filminin sahnelerinin büyük bölümü, İngiltere'nin başkenti Londra'da çekildi. Filmin bazı sahneleri Londra'daki ünlü Ealing Stüdyoları'nda çekilirken, bazı sahneler ise İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesindeki tarihi Hammerwood Park malikânesinde kamera karşısına alındı.

LONDRA BULVARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Londra Bulvarı filminin çekimlerine 8 Haziran 2009'da başlandı. Film, 26 Kasım 2010'da İngiltere'de vizyona girdi. ABD'de ise 11 Kasım 2011'de sinemalarda gösterime girdi.

LONDRA BULVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hapisten yeni çıkan Harry Mitchel'in hikâyesini konu alıyor. Geçmişindeki suç dünyasından uzaklaşmak isteyen Harry, eski ortağı Billy'nin baskısıyla acımasız suç patronu Rob Gant için çalışmaya zorlanır. Harry, bu sırada paparazzilerden kaçarak inzivaya çekilen ünlü oyuncu Charlotte'un yanında koruma ve yardımcı olarak işe başlar.

Harry ile Charlotte arasında zamanla bir yakınlık doğar. Ancak Harry'nin yakın arkadaşı Joe'nun bir grup genç tarafından dövülerek öldürülmesi, onu yeniden şiddetin içine sürükler. Gant'in baskılarının giderek artmasıyla birlikte Harry, Londra'nın yeraltı dünyasında kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içine girer.

LONDRA BULVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Londra Bulvarı filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Colin Farrell: Harry Mitchel

Keira Knightley : Charlotte

David Thewlis: Jordan

Anna Friel: Briony Mitchel

Ben Chaplin: Billy Norton

Ray Winstone: Rob Gant

Eddie Marsan: Komiser Bailey

Sanjeev Bhaskar: Dr. Sanji Raju

Stephen Graham: Danny

Ophelia Lovibond: Penny

Jamie Campbell Bower: Whiteboy

LONDRA BULVARI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Londra Bulvarı'nın yönetmenliğini William Monahan üstlendi. Film, Monahan'ın yönetmen olarak ilk filmi oldu. Monahan, Martin Scorsese'nin yönettiği The Departed (Köstebek) filminin senaryosuyla En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ödülü kazanmıştı. Monahan, Londra Bulvarı'nın senaryosunu da kendisi yazdı.

LONDRA BULVARI FİLMİ BİR KİTAPTAN MI UYARLANDI?

Evet. Londra Bulvarı, İrlandalı yazar Ken Bruen'ün 2001 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı.