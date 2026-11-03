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Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

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Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor
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Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un yıllardır Kanada'da yaşadığı ortaya çıktı. Babasının izinden giderek oyunculuğu tercih etmeyen Özkul'un, Ottawa'da 6 restoran işlettiği belirtildi.

  • Münir Özkul'un ilk evliliğinden olan oğlu Ferdi Özkul, uzun yıllardır Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşıyor ve kentte 6 restoran işletiyor.
  • Ferdi Özkul, babası gibi oyunculuk yerine gastronomi sektörüne yöneldi ve aşçılıkla ilgileniyor.
  • 5 Ocak 2018'de hayatını kaybeden Münir Özkul'un cenaze törenine Kanada'dan gelen Ferdi Özkul, babasının son döneminde yanında olan Umman Özkul'a teşekkür etti.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca ve Bizim Aile filmindeki Yaşar Usta karakterleriyle milyonların sevgisini kazandı. 2018 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının oğlu Ferdi Özkul'un yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı ise yeniden merak konusu oldu. Babasının aksine oyunculuk yerine farklı bir meslek seçen Ferdi Özkul'un Kanada'da kurduğu hayat dikkat çekti.

KANADA'DA 6 RESTORAN İŞLETİYOR

Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul, sanat dünyasına adım atmak yerine gastronomi sektörüne yöneldi. Uzun yıllardır Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşayan Özkul'un aşçılıkla ilgilendiği ve kentte 6 restoranın işletmeciliğini yaptığı belirtildi.

Babasının sinema dünyasındaki büyük şöhretine rağmen kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ferdi Özkul, kariyerini restoran işletmeciliği üzerine kurdu.

MÜNİR ÖZKUL'UN 3 ÇOCUĞU VAR

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul, hayatı boyunca dört kez evlendi. İlk evliliğini Şadan Özkul Işık ile yapan sanatçının bu birliktelikten Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu dünyaya geldi. Özkul'un oyuncu Suna Selen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Güner adında bir kızı oldu.

BABASININ CENAZESİNDEKİ SÖZLERİ UNUTULMADI

5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden Münir Özkul'un cenaze törenine Kanada'dan gelen Ferdi Özkul, babasının son dönemlerinde yanında olan Umman Özkul'a teşekkür etmişti.

Törende konuşan Ferdi Özkul, "Benim söyleyeceğim bir şey var, Umman Hanım'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak ÖZSARAÇ:

babasının izinden giderek oyunculuğu tercih etmeyen… bu nasıl giriş loooo

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