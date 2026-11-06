Ip Man: Kung Fu Ustası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Orijinal adı Ip Man: Kung Fu Master olan film, 2019 yapımı bir Çin dövüş filmi. Yönetmenliğini Li Liming'in üstlendiği yapımda Ip Man karakterine Dennis To hayat veriyor. İşte Ip Man: Kung Fu Ustası filmine dair merak edilenler.

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ip Man: Kung Fu Ustası, 2019 yapımı bir film. Film, ilk olarak 23 Aralık 2019'da Çin'de dijital platform Youku üzerinden izleyicilerle buluştu. Yapım, 11 Aralık 2020'de ise ABD'de sınırlı sayıda sinemada gösterime girdi.

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ip Man: Kung Fu Ustası, Çin yapımı bir film. Filmin çekildiği mekânlara ilişkin ayrıntılı bilgi yapım ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Filmin hikâyesi, 1940'lı yıllarda Çin'in Guangzhou kentinde geçiyor.

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1949 Çin Devrimi'nden kısa bir süre önce, 1940'lı yıllarda Guangzhou'da geçiyor. Ip Man, bu dönemde polis memuru olarak görev yapmaktadır. Bir çete liderini tutuklayan Ip Man, adamın şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından cinayetle suçlanır. Ölen çete liderinin kızı ise babasının intikamını almaya yemin eder.

Polislikten ayrılmak zorunda kalan Ip Man, bir yandan kendisine kurulan tuzakla mücadele ederken, bir yandan da kenti tehdit eden Japon ordusuyla yüzleşir. Kung fu ustalarının peş peşe öldürüldüğü olayların arkasında Çin dövüş sanatlarını yok etmeyi amaçlayan bir Japon komplosu olduğunu fark eden Ip Man, Wing Chun becerilerini kullanarak dövüş ustalarını korumaya ve olayların arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışır.

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ip Man: Kung Fu Ustası filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Dennis To: Ip Man

Yuan Li Ruoxin: Qing Chuan

Tong Xiaohu: Müdür Yuan

Yue Dongfeng: Qiao Wu

Chang Qinyuan: Cheung Wing-sing

Zhao Xiaoguang: Sasaki-Zuo

Ren Yu: Tokugawa

Li Rizhu: Ribby

Michael Wong: San Ye

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Ip Man: Kung Fu Ustası filminin yönetmenliğini Li Liming üstlendi. Li Liming, filmin senaryo yazarları arasında da yer alıyor.

DENNIS TO KİMDİR?

Dennis To, Hong Konglu aktör ve dövüş sanatçısı. Wushu alanında uluslararası başarılar elde eden Dennis To, Ip Man karakterini daha önce 2010 yapımı The Legend Is Born: Ip Man filminde de canlandırmıştı. Aktör, Donnie Yen'in başrolünde yer aldığı Ip Man serisinin ilk filminde de rol almıştı.

IP MAN KİMDİR?

Ip Man, 1893 yılında Çin'in Foshan kentinde doğan efsanevi Wing Chun ustası. Hayatının son yıllarını Hong Kong'da geçiren Ip Man, dünyaca ünlü dövüş sanatçısı Bruce Lee'nin de hocası olarak tanınıyor. Ip Man, 1972 yılında Hong Kong'da hayatını kaybetti. Usta dövüşçünün hayatı, Donnie Yen'in başrolünü üstlendiği Ip Man serisi başta olmak üzere birçok filme konu oldu.