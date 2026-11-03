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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünde Tarihi Cezaevi'nde mehter gösterisi yapıldı

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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünde Tarihi Cezaevi'nde mehter gösterisi yapıldı
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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tarihi Sinop Cezaevi'nde mehter gösterisi gerçekleştirildi. Mehter ekibinin marşları cezaevinde yankılandı; program dualar ve yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan kısa film gösterimiyle sona erdi.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında Tarihi Sinop Cezaevi'nde mehter gösterisi gerçekleştirildi. Tarihi cezaevi, mehter ekibinin seslendirdiği marşlarla yankılandı.

Programda mehter ekibi, "Ceddin Deden Neslin Baban", "Eski Ordu Marşı" ve "Ölürüm Türkiyem" eserlerini seslendirdi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin ardından dualar edildi.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programı, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan kısa film gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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