Şendul Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şendul Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şendul Şaban, 1985 yapımı bir Türk komedi filmi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Kartal Tibet'in üstlendiği filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe eşlik ediyor. İşte Şendul Şaban filmine dair merak edilenler.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şendul Şaban, 1985 yılında çekildi. Film, 10 Kasım 1985'te izleyicilerle buluştu.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şendul Şaban, Türkiye'de çekildi. Filmin çekim mekânlarına ilişkin ayrıntılı bilgi yapım ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evli ve iki çocuk babası Şaban'ın hikâyesini konu alıyor. Çalıştığı fabrikadan zam isteyen Şaban, bu talebi nedeniyle işinden kovulur. Uzun süre iş arayan ancak bir türlü iş bulamayan Şaban'ın eşi Necla ise sekreter olarak işe başlar ve evin geçimini üstlenir.

Necla'nın çalışmaya başlamasıyla birlikte ev içindeki roller tersine döner. Ev işlerini ve çocukların bakımını üstlenen Şaban, bu yeni hayata alışmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşanır.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şendul Şaban filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Kemal Sunal: Şaban

Nevra Serezli: Necla

Ayşen Gruda: Ayşen

Halit Akçatepe: Ali

Hüseyin Kutman: Murat Bey

Ayten Erman: Ayten

Ali Karagöz

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Şendul Şaban'ın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Filmin senaryosunu da Kartal Tibet yazdı. Kartal Tibet, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Tosun Paşa, Zübük ve Kibar Feyzo gibi birçok unutulmaz filmin de yönetmeni olarak biliniyor.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Şendul Şaban filmi yaklaşık 94 dakika sürüyor.

ŞENDUL ŞABAN ADI NEREDEN GELİYOR?

Filmin adı, eşi çalışırken evde kalarak ev işlerini üstlenen Şaban'ın durumuna esprili bir göndermeyle "şen dul" ifadesinden geliyor. Film, kadın ve erkeğin toplumdaki geleneksel rollerini mizahi bir dille ele alıyor.