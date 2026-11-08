Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şendul Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şendul Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şendul Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şendul Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Şendul Şaban, televizyonda her yayınlandığında izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film, ev içindeki rollerin tersine döndüğü eğlenceli hikâyesiyle kuşaktan kuşağa sevilerek izleniyor. İzleyiciler, Şendul Şaban filminin nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncularının kim olduğunu ve konusunu araştırıyor.

Şendul Şaban, 1985 yapımı bir Türk komedi filmi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Kartal Tibet'in üstlendiği filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe eşlik ediyor. İşte Şendul Şaban filmine dair merak edilenler.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şendul Şaban, 1985 yılında çekildi. Film, 10 Kasım 1985'te izleyicilerle buluştu.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şendul Şaban, Türkiye'de çekildi. Filmin çekim mekânlarına ilişkin ayrıntılı bilgi yapım ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evli ve iki çocuk babası Şaban'ın hikâyesini konu alıyor. Çalıştığı fabrikadan zam isteyen Şaban, bu talebi nedeniyle işinden kovulur. Uzun süre iş arayan ancak bir türlü iş bulamayan Şaban'ın eşi Necla ise sekreter olarak işe başlar ve evin geçimini üstlenir.

Necla'nın çalışmaya başlamasıyla birlikte ev içindeki roller tersine döner. Ev işlerini ve çocukların bakımını üstlenen Şaban, bu yeni hayata alışmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşanır.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şendul Şaban filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Kemal Sunal: Şaban

Nevra Serezli: Necla

Ayşen Gruda: Ayşen

Halit Akçatepe: Ali

Hüseyin Kutman: Murat Bey

Ayten Erman: Ayten

Ali Karagöz

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Şendul Şaban'ın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Filmin senaryosunu da Kartal Tibet yazdı. Kartal Tibet, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Tosun Paşa, Zübük ve Kibar Feyzo gibi birçok unutulmaz filmin de yönetmeni olarak biliniyor.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Şendul Şaban filmi yaklaşık 94 dakika sürüyor.

ŞENDUL ŞABAN ADI NEREDEN GELİYOR?

Filmin adı, eşi çalışırken evde kalarak ev işlerini üstlenen Şaban'ın durumuna esprili bir göndermeyle "şen dul" ifadesinden geliyor. Film, kadın ve erkeğin toplumdaki geleneksel rollerini mizahi bir dille ele alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca

Talisca, ezeli rakibe transfer oluyor

Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı19

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı13

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak

Aliyev, Türkiye'deki tarihi zirveyle ilgili kararını verdi
Mauro Icardi hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma

Kızına şiddet uyguladı, uzaklaştırma kararı verildi