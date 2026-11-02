Neşeli Günler filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın aile filmleri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan Neşeli Günler, televizyonda her yayınlandığında izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Münir Özkul ve Adile Naşit'in unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, sıcak aile ilişkileri ve duygusal hikayesiyle nesiller boyu sevilerek izlendi. Filmi yeniden ekranda yakalayan izleyiciler, yapımın nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor.
Yönetmen Orhan Aksoy'un imzasını taşıyan Neşeli Günler, turşu yüzünden ayrılan bir çiftin ve yıllar sonra birbirini bulan kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Melih Kibar'ın müzikleriyle hafızalarda yer eden film, Türk sinemasının klasikleri arasında gösteriliyor. İşte Neşeli Günler filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk aile ve komedi filmi. Film, 1 Nisan 1978'de vizyona girdi ve yaklaşık 95 dakikalık süresiyle izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Arzu Film yapımı olan filmin görüntü yönetmenliğini Erdoğan Engin yaptı, müziklerini ise Melih Kibar besteledi.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Neşeli Günler filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, Beyoğlu, Cihangir ve Taksim başta olmak üzere kentin farklı semtlerinde çekildi. Filmde ailenin turşucu dükkanının yer aldığı sahneler, Cihangir'deki Asri Turşucu'da çekildi. Dönemin İstanbul'unu yansıtan sokaklar ve mekanlar, filmin sıcak atmosferini oluşturan en önemli unsurlar arasında yer aldı.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Neşeli Günler filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:
Münir Özkul : Kazım Efendi
Adile Naşit : Saadet Hanım
Şener Şen: Ziya
Ayşen Gruda: Nilgün
Oya Aydoğan: Zeynep
Ahmet Sezerel: Uğur
İhsan Yüce: Nazif Efendi
Mürüvvet Sim: Sıdıka Hanım
Gülşen Gürsoy: Mehtap
Feridun Şavlı: Yaşar
Ahmet Arıman: Ömer
Yaman Coşkun: Ahmet
Ali Sururi: Halis Efendi
Selim Naşit: Müslüm
Ekrem Dümer: Komiser
Gökhan Mete: Hüseyin
NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, turşu yapıp satarak geçimini sağlayan Kazım Efendi ile eşi Saadet Hanım'ın hikayesini anlatıyor. Çiftin altı çocuğu bulunuyor. Turşuya limon mu yoksa sirke mi konulması gerektiği konusunda çıkan basit bir tartışma, zamanla büyük bir kavgaya dönüşüyor ve çift ayrılma kararı alıyor.
Ayrılığın ardından çocuklar da ikiye bölünüyor. Kazım Efendi üç çocuğu yanına alırken diğer üç çocuk Saadet Hanım'ın yanında kalıyor. Kardeşler yıllarca birbirinden ayrı büyüyor.
Yıllar sonra tesadüfler sonucu karşılaşan kardeşler, birbirlerini tanıyor ve anne ile babalarını yeniden bir araya getirmek için harekete geçiyor. Kardeşlerin bu çabası, filmde hem güldüren hem de duygulandıran sahnelere sahne oluyor.
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ AİLE FİLMİ
Neşeli Günler, Münir Özkul ve Adile Naşit ikilisinin yer aldığı en sevilen Yeşilçam filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aile bağlarını, sevgiyi ve birlikteliği konu alan film, aradan geçen yaklaşık yarım asra rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.