Neşeli Günler filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Yönetmen Orhan Aksoy'un imzasını taşıyan Neşeli Günler, turşu yüzünden ayrılan bir çiftin ve yıllar sonra birbirini bulan kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Melih Kibar'ın müzikleriyle hafızalarda yer eden film, Türk sinemasının klasikleri arasında gösteriliyor. İşte Neşeli Günler filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk aile ve komedi filmi. Film, 1 Nisan 1978'de vizyona girdi ve yaklaşık 95 dakikalık süresiyle izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Arzu Film yapımı olan filmin görüntü yönetmenliğini Erdoğan Engin yaptı, müziklerini ise Melih Kibar besteledi.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, Beyoğlu, Cihangir ve Taksim başta olmak üzere kentin farklı semtlerinde çekildi. Filmde ailenin turşucu dükkanının yer aldığı sahneler, Cihangir'deki Asri Turşucu'da çekildi. Dönemin İstanbul'unu yansıtan sokaklar ve mekanlar, filmin sıcak atmosferini oluşturan en önemli unsurlar arasında yer aldı.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Neşeli Günler filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Münir Özkul : Kazım Efendi

Adile Naşit : Saadet Hanım

Şener Şen: Ziya

Ayşen Gruda: Nilgün

Oya Aydoğan: Zeynep

Ahmet Sezerel: Uğur

İhsan Yüce: Nazif Efendi

Mürüvvet Sim: Sıdıka Hanım

Gülşen Gürsoy: Mehtap

Feridun Şavlı: Yaşar

Ahmet Arıman: Ömer

Yaman Coşkun: Ahmet

Ali Sururi: Halis Efendi

Selim Naşit: Müslüm

Ekrem Dümer: Komiser

Gökhan Mete: Hüseyin

NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, turşu yapıp satarak geçimini sağlayan Kazım Efendi ile eşi Saadet Hanım'ın hikayesini anlatıyor. Çiftin altı çocuğu bulunuyor. Turşuya limon mu yoksa sirke mi konulması gerektiği konusunda çıkan basit bir tartışma, zamanla büyük bir kavgaya dönüşüyor ve çift ayrılma kararı alıyor.

Ayrılığın ardından çocuklar da ikiye bölünüyor. Kazım Efendi üç çocuğu yanına alırken diğer üç çocuk Saadet Hanım'ın yanında kalıyor. Kardeşler yıllarca birbirinden ayrı büyüyor.

Yıllar sonra tesadüfler sonucu karşılaşan kardeşler, birbirlerini tanıyor ve anne ile babalarını yeniden bir araya getirmek için harekete geçiyor. Kardeşlerin bu çabası, filmde hem güldüren hem de duygulandıran sahnelere sahne oluyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ AİLE FİLMİ

Neşeli Günler, Münir Özkul ve Adile Naşit ikilisinin yer aldığı en sevilen Yeşilçam filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aile bağlarını, sevgiyi ve birlikteliği konu alan film, aradan geçen yaklaşık yarım asra rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.