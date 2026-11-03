Eşkıya filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Yönetmen Yavuz Turgul'un imzasını taşıyan Eşkıya, vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kırarak Türk sinemasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Erkan Oğur'un müzikleriyle de hafızalarda yer eden film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak da gösterilmişti. İşte Eşkıya filminin çekim yerleri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Eşkıya Filmi 1996 yılında çekildi ve 29 Kasım 1996'da vizyona girdi. Filmin hem senaryosunu yazan hem de yönetmenliğini üstlenen isim Yavuz Turgul oldu. Yapımcılığını Mine Vargı'nın üstlendiği filmin müzikleri ise Erkan Oğur ve Aşkın Arsunan'a ait.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkıya filminin çekimleri Şanlıurfa ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, Cudi Dağları'nda geçen olayları anlatsa da çekimler farklı bölgelerde tamamlandı. Baran'ın yıllar sonra köyüne döndüğü sahneler Şanlıurfa'da çekildi.

Hikayenin büyük bölümünün geçtiği İstanbul sahneleri ise Beyoğlu, Tarlabaşı, Haydarpaşa, Balat ve çevresinde çekildi. Filmde dönemin İstanbul'unun arka sokakları ve kenar semtleri, hikayenin sert atmosferini yansıtan mekanlar olarak öne çıktı.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Eşkıya filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Şener Şen : Baran

Uğur Yücel : Cumali

Sermin Şen: Keje

Kamuran Usluer: Berfo

Yeşim Salkım: Emel

Özkan Uğur: Sedat

Güven Hokna: Sevim

EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 35 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan eşkıya Baran'ın hikayesini anlatıyor. Cezaevinden çıkan Baran, doğup büyüdüğü köyüne döner. Ancak köyün bir baraj nedeniyle sular altında kaldığını görür.

Baran, yıllar önce yakın arkadaşı Berfo tarafından ihanete uğradığını öğrenir. Berfo, Baran'ın altınlarını alarak İstanbul'a gitmiş ve Baran'ın sevdiği kadın Keje ile zorla evlenmiştir. Bunun üzerine Baran, Berfo'yu ve Keje'yi bulmak için İstanbul'un yolunu tutar.

İstanbul'a giden trende genç ve küçük çaplı işlere bulaşmış Cumali ile tanışan Baran, onunla dostluk kurar. Büyük şehrin acımasız dünyasında Baran ile Cumali arasında baba-oğul ilişkisini andıran bir bağ oluşur. Cumali'nin bir mafya babası tarafından öldürülmesinin ardından ise Baran intikam için harekete geçer. Film, sadakat, ihanet, aşk ve intikam temalarını işleyen dramatik bir sonla noktalanıyor.

EŞKIYA FİLMİ GİŞE REKORU KIRDI

Eşkıya, vizyona girdiği dönemde Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon seyirciye ulaşarak gişe rekoru kırdı. Film, 1990'larda izleyicinin sinema salonlarına geri dönmesini sağlayan yapımlar arasında gösteriliyor ve Türk sinemasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

EŞKIYA FİLMİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Eşkıya, Türkiye'nin 70. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Dilde Film kategorisindeki resmi adayı olarak gösterildi, ancak aday listesine giremedi. Film, Almanya'da Bogey Ödülü'nü kazandı. Eşkıya, yurt içinde de pek çok festivalde ödüle layık görüldü.

YEŞİLÇAM SONRASI DÖNEMİN EN ÖNEMLİ FİLMLERİNDEN

Eşkıya, Şener Şen'in Baran karakteriyle sergilediği performans ve Uğur Yücel'in Cumali rolündeki oyunculuğuyla Türk sinema tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Film, 2024 yılında restore edilerek yeniden vizyona girmişti. Aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen film, televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.