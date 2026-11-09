Yol Ayrımı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yol Ayrımı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yol Ayrımı, Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği ve 10 Kasım 2017'de vizyona giren bir dram filmi. Filmin çekimleri 2017 yılında, 100 kişilik bir ekiple yaklaşık sekiz haftada tamamlandı. Başrolünde Şener Şen'in yer aldığı filmde Mert Fırat, Nihal Yalçın, Rutkay Aziz ve Tilbe Saran gibi usta oyuncular da rol aldı. İşte Yol Ayrımı filmine ilişkin merak edilenler.

YOL AYRIMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Ayrımı filminin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Filmin çekildiği semt ve mekânlara ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

YOL AYRIMI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yol Ayrımı filminin çekimleri 2017 yılında yapıldı. Yaklaşık sekiz hafta süren çekimler, 100 kişilik bir ekiple tamamlandı. Film, 10 Kasım 2017'de sinemalarda vizyona girdi.

YOL AYRIMI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Yol Ayrımı filmini, Eşkıya, Muhsin Bey, Gönül Yarası ve Av Mevsimi gibi unutulmaz filmlere imza atan Yavuz Turgul yönetti. Filmin senaryosu da Yavuz Turgul'a ait. Film, Turgul ile Şener Şen'in yıllar süren ortaklığının yeni halkalarından biri oldu.

YOL AYRIMI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yol Ayrımı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:

Şener Şen: Mazhar Kozanlı

Mert Fırat

Nihal Yalçın

Rutkay Aziz

Tilbe Saran

Çiğdem Selışık Onat

Ruhsar Öcal

Defne Kayalar

YOL AYRIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yol Ayrımı, büyük bir tekstil şirketinin sahibi olan Mazhar Kozanlı'nın hikâyesini anlatıyor. İş hayatında katı ve acımasız, ailesine karşı ise duygusuz bir adam olan Mazhar, geçirdiği bir trafik kazasından sağ kurtulur. Bu olayın ardından iç dünyasında büyük bir hesaplaşma yaşamaya başlayan Mazhar, geçmişiyle yüzleşir. Annesi, eşi ve çocuklarıyla ilişkilerini yeniden düşünen Mazhar, yeni bir insan olmaya çalışır. Ancak bu değişim, başta ailesi olmak üzere çevresindeki pek çok kişiyle arasında sorunlara yol açar. Mazhar, sonunda herkesin hayatını etkileyecek bir yol ayrımına gelir.

YOL AYRIMI FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Yol Ayrımı filmi 2 saat 30 dakika sürüyor.

YOL AYRIMI FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Yol Ayrımı filmi, zaman zaman televizyon kanallarında yayınlanıyor. Film, dijital platformlarda da izleyicilerin karşısına çıkabiliyor.