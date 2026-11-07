Letterboxd çöktü mü, 7 Kasım Cumartesi Letterboxd sorun mu, neden girilmiyor?

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Kesinti takip sitesi Downdetector'a göre Letterboxd'a ilişkin sorun bildirimleri, 7 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde belirgin şekilde arttı. Bildirim sayısı saat 15.00'ten sonra hızla yükselerek 250'nin üzerine çıktı. İşte Letterboxd'da yaşanan erişim sorununa ilişkin bilinenler.

LETTERBOXD ÇÖKTÜ MÜ?

Letterboxd'da 7 Kasım Cumartesi günü erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector verilerine göre platforma ilişkin sorun bildirimleri, öğleden sonra saatlerinde artışa geçti. Kullanıcılar, siteye ve mobil uygulamaya erişmekte, sayfaları yüklemekte ve film kaydı yapmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor.

7 KASIM CUMARTESİ LETTERBOXD SORUN MU VAR?

Evet, Letterboxd'da 7 Kasım Cumartesi günü sorun yaşanıyor. Downdetector'da yer alan grafiğe göre sorun bildirimleri saat 14.30 civarında artmaya başladı ve saat 15.00'ten sonra 250'nin üzerine çıktı. Platformda gece saatlerinde de, saat 02.30 civarında kısa süreli bir sorun yaşandığı ve bildirim sayısının 200'e yaklaştığı görüldü.

LETTERBOXD NEDEN GİRİLMİYOR?

Letterboxd'a neden girilemediğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Erişim sorununun sunucu kaynaklı bir arızadan, bakım çalışmasından ya da yoğun trafikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Sorunun nedeni, Letterboxd'dan yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

LETTERBOXD'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Letterboxd'dan erişim sorununa ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platformun sorunla ilgili duyurularını Letterboxd'un resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

LETTERBOXD NE ZAMAN DÜZELECEK?

Letterboxd'daki erişim sorununun ne zaman giderileceği henüz belli değil. Benzer kesintiler genellikle birkaç saat içinde çözülüyor. Ancak kesin süre, sorunun kaynağına bağlı olarak değişebiliyor.

LETTERBOXD AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Letterboxd'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar şu adımları deneyebilir:

1. Sayfayı yenileyin ya da uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın.

2. Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyin.

3. İnternet bağlantınızı kontrol edin, mümkünse farklı bir bağlantı deneyin.

4. Mobil uygulamanın güncel olduğundan emin olun.

5. Sorun devam ediyorsa Downdetector ve Letterboxd'un resmi sosyal medya hesaplarından güncel durumu takip edin.

Sorun Letterboxd'un sunucularından kaynaklanıyorsa bu adımlar sorunu çözmeyebilir. Bu durumda platformun sorunu gidermesini beklemek gerekiyor.

LETTERBOXD NEDİR?

Letterboxd, film severlerin izledikleri filmleri kaydedip puanlayabildiği, yorum yazabildiği ve listeler oluşturabildiği bir sosyal medya platformu. 2011 yılında Yeni Zelanda'da kurulan platform, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Letterboxd, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor.

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