Madalyon filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Madalyon filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Madalyon, orijinal adıyla The Medallion, yönetmenliğini Gordon Chan’in üstlendiği 2003 yapımı bir Hong Kong – Amerikan ortak yapımı aksiyon komedi filmi. Çekimleri Hong Kong ve İrlanda’da gerçekleştirilen filmde Jackie Chan’e Lee Evans, Claire Forlani ve Julian Sands eşlik ediyor. Film, bu akşam saat 22.45’te Show TV’de ekrana gelecek. İşte Madalyon filmine dair merak edilenler.

MADALYON FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Madalyon, 2003 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 1,5 saat süren film, Jackie Chan’in Hollywood’da yıldızının parladığı dönemin yapımları arasında yer alıyor.

MADALYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Madalyon’un çekimleri ağırlıklı olarak Hong Kong ve İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirildi. Filmin hikâyesi de bu iki şehir arasında geçiyor; Hong Kong’un kalabalık sokakları ve Dublin’in tarihi dokusu, filmin aksiyon sahnelerine fon oluşturuyor.

MADALYON FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Hong Kong polisi Eddie Yang’ın hikâyesini anlatıyor. Eddie, iki parçadan oluşan ve sahibine ölümsüzlük ile olağanüstü güçler kazandırdığına inanılan efsanevi bir madalyonun koruyucusu olan küçük bir çocuğu, bu güce sahip olmak isteyen kötü adam Snakehead’den korumaya çalışıyor. Çocuğu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Eddie, madalyonun gücüyle yeniden hayata dönüyor ve süper güçlere kavuşuyor. Eddie, Interpol ajanları Nicole ve Arthur ile birlikte Snakehead’in planlarını bozmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

MADALYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Hong Kong polisi Eddie Yang karakterine hayat veren Jackie Chan yer alıyor. İngiliz komedyen Lee Evans, Interpol ajanı Arthur Watson rolünde; Claire Forlani ise Interpol ajanı ve Eddie’nin sevgilisi Nicole James rolünde rol alıyor. Kötü adam Snakehead’i ise İngiliz oyuncu Julian Sands canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca John Rhys-Davies de bulunuyor.

MADALYON FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini, Hong Kong sinemasının tanınan isimlerinden Gordon Chan üstlendi. Filmin dövüş koreografisi ise aksiyon sahneleriyle tanınan Sammo Hung tarafından hazırlandı.

JACKIE CHAN KİMDİR?

Jackie Chan, 1954’te Hong Kong’da doğan dünyaca ünlü aktör, dövüş sanatçısı, yönetmen ve dublör. Tehlikeli dövüş ve aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan kendisi çekmesiyle tanınan Chan, komedi ile aksiyonu harmanlayan tarzıyla dünya çapında milyonlarca hayran kazandı. Rush Hour serisi, Şanghay Kovboyu ve Police Story gibi filmlerle tanınan Chan, 2016’da Onur Oscar’ına layık görüldü.

MADALYON HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Madalyon, bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 22.45’te Show TV ekranlarında yayınlanacak. Film, Kızılcık Şerbeti’nin tekrar bölümünün ardından izleyiciyle buluşacak.