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Sinema Genel Müdürlüğü, Atatürk'ün cenaze görüntülerini 88. yıl dönümünde paylaştı

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Sinema Genel Müdürlüğü, Atatürk'ün cenaze görüntülerini 88. yıl dönümünde paylaştı
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Sinema Genel Müdürlüğü, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan trenle Ankara'ya getirilişi yer aldı; paylaşımda Atatürk saygı ve özlemle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiği görüntüleri paylaştı.

Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sanal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da trenle Ankara'ya getirildiği görüntülere yer verildi. Görüntülerde ayrıca 21 Kasım 1938'de Ankara'da düzenlenen tören ve Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine getirildiği anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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