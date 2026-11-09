Bizim Aile filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Bizim Aile, Arzu Film imzalı 1975 yapımı bir Türk komedi filmi. Filmin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Melek Hanım'ın köşkü olarak kullanılan yapı Üsküdar'ın Altunizade semtinde, Saim Bey'in yalısı ise Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı film, çocuklu iki dul insanın evlenmesiyle kurulan kalabalık bir ailenin hikâyesini anlatıyor. İşte Bizim Aile filmine ilişkin merak edilenler.

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Filmin ana mekânı olan Melek Hanım'ın köşkü, Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunuyor. Bu yapı günümüzde klinik olarak kullanılıyor. Alev'in babası Saim Bey'in yalısı olarak görülen yapı ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki tarihi Said Halim Paşa Yalısı. Saim Bey'in ofis sahneleri de Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisinde çekildi.

BİZİM AİLE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi 1975 yılında çekildi. Arzu Film yapımı olan film, Yeşilçam'ın en sevilen aile komedileri arasında yer aldı.

BİZİM AİLE FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Bizim Aile filminin yönetmeni olarak Ergin Orbey'in adı geçiyor. Filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Film, Ertem Eğilmez'in Arzu Film şirketi tarafından üretildi.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Bizim Aile filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Münir Özkul: Yaşar Usta

Adile Naşit: Melek Hanım

Tarık Akan: Ferit

Şener Şen: Şener

Ayşen Gruda: Feride

Itır Esen: Alev

Halit Akçatepe: Halit

Tuncay Akça: Tuncay

Cengiz Nezir: Ferdi

Saim Alpago: Saim Bey

Ahmet Arıman: Ahmet

Tayfun Akalın: Tayfun

Talat Dumanlı: Talat Usta

Süreyya Dumanlı: Süreyya

Nezahat Tanyeri: Hacer

Sıtkı Akçatepe: Avukat

BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Bizim Aile, fabrikada çalışan dul Yaşar Usta ile dul Melek Hanım'ın evlenmesiyle başlayan hikâyeyi anlatıyor. Yaşar Usta'nın fabrikadaki arkadaşı Talat Usta ve eşi, ikiliyi tanıştırarak evlenmelerine vesile olur. Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın ise üç çocuğu vardır. İki ailenin aynı çatı altında toplanmasıyla çocuklar arasında bitmek bilmeyen kavgalar başlar. Bu sırada Melek Hanım'ın oğlu Ferit, zengin iş insanı Saim Bey'in kızı Alev ile ilişki yaşamaktadır. Kızının bu ilişkisini öğrenen Saim Bey, Yaşar Usta'yı işten çıkarttırır ve aileyi evden attırır. Yaşar Usta'nın Saim Bey ile yaptığı görüşmenin ardından Saim Bey hatasını anlar ve aileye evlerini geri verir. Film, sevgi ve dayanışmanın aileyi bir arada tutan en güçlü bağ olduğunu sıcak bir dille anlatıyor.

BİZİM AİLE DİZİ OLUYOR MU?

Arzu Film, Bizim Aile filmini televizyon dizisi olarak yeniden hazırlamak için çalışmalara başladığını duyurdu. Yapımın, filmin sahnelerini birebir yeniden çekmek yerine aile, dayanışma ve birlikte yaşama temalarını günümüze uyarlayacağı belirtildi. Dizide çağdaş aile ilişkileri, kuşaklar arasındaki farklar ve ekonomik sorunların ele alınacağı, orijinal filmden farklı yeni hikâye ve karakterlerin yer alacağı ifade edildi.

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Bizim Aile filmi, zaman zaman televizyon kanallarında yayınlanıyor. Film, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.