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2026 yılının merak edilen yapımları arasında yer alan Cinlerin Düğünü, 6 Kasım 2026 Cuma günü vizyona girdi. Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın üstlendiği film, yıllar sonra yeniden bir araya gelen dört kardeşin bir düğün sırasında geçmişleriyle yüzleşmesini konu alıyor. Peki, Cinlerin Düğünü Full HD internette nerede izlenir? Cinlerin Düğünü tek parça nereden izlenir? Cinlerin Düğünü Full HD izle! Cinlerin Düğünü tek parça nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

CİNLERİN DÜĞÜNÜ FULL HD İZLE!

Cinlerin Düğünü, 6 Kasım itibarıyla sinema salonlarında gösterime girdi. Filmi Full HD ve tek parça izlemek isteyenler için yapımın dijital platformlardaki yayın durumu merak konusu oldu. Ancak filmin çevrim içi izleme platformlarında yayımlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yapımı izlemek isteyenler, vizyondaki gösterim bilgilerine ve seanslarına sinema platformları üzerinden ulaşabiliyor. Film için dijital yayın tarihi açıklanmadığından, internet üzerinden sunulan izleme bağlantılarının resmî yayın seçeneği olduğu doğrulanmış değil.

CİNLERİN DÜĞÜNÜ TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?

Cinlerin Düğünü, 6 Kasım 2026 tarihinde vizyona girdiği için izleyiciler filmi öncelikle sinema salonlarında takip edebiliyor. Filmin tek parça ve Full HD olarak izlenebileceği resmî bir dijital platform bilgisi henüz bulunmuyor.

Filmin sinema seansları ve bilet bilgileri için Paribu Cineverse ve Biletinial üzerinden bilgi alınabiliyor.

CİNLERİN DÜĞÜNÜ KONUSU NE?

Cinlerin Düğünü, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatıyor. Kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen kardeşler, düğün hazırlıkları ilerledikçe geçmişleriyle yüzleşmeye başlıyor.

Yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaklar boyunca taşınan sessizlikler, aile sırlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gündeme geliyor. Kardeşler, yas, suçluluk ve nesiller boyunca aktarılan görünmez bağların etkisiyle bir hesaplaşmanın içine sürükleniyor.

CİNLERİN DÜĞÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın yaptığı 2026 yapımı filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Demet Özdemir – Ceren

Kaan Yıldırım – Halit

İlhan Şen – Deniz

Sarp Bozkurt – Yasin

Helin Kandemir – Deniz

Evliya Aykan – Orhan

Tuba Ünsal – Ayşe Hala

Baki Davrak – Ahmet

Erol Babaoğlu

Kubilay Çamlıdağ

Mine Çayıroğlu – Fatma

Hakan Salınmış – Nusret

Barış Hacıhan – Mehmet Can

Gürhan Altundaşar – Fatih

Deniz Barut – Makbule

Hasibe Eren

Saygın Soysal

Ushan Çakır – Davulcu

Feride Çetin – Yıldız

Beril Kayar – Anne Makbule

CİNLERİN DÜĞÜNÜ FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Cinlerin Düğünü filminin süresi 132 dakika olarak açıklandı. 2026 yapımı dram türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ferit Karahan üstleniyor.

CİNLERİN DÜĞÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın üstlendiği Cinlerin Düğünü filminin çekimleri Erzincan'da gerçekleştirildi. Eylül 2024'te başlayan çekimlerde Erzincan'ın farklı noktaları kullanıldı. Filmin düğün sahneleri için de kentteki Neşem Düğün Salonu'nda çekim yapıldığı bildirildi.