Altın Portakal'da Anadolu Üniversitesi mezununun filmine Jüri Özel Ödülü verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinema alanında genç yetenekleri de bir araya getiren 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Anadolu Üniversitesi mezununun imzasını taşıyan animasyon film ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprak, "Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)" adlı kısa animasyon filmiyle festival kapsamında düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışmasında Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde elde edilen bu başarı, Anadolu Üniversitesinin animasyon alanındaki üretimlerini de öne çıkardı.

Dünya'nın kaybını bilim kurgu anlatısıyla ele aldı

İki boyutlu bilim kurgu türündeki yedi dakikalık film Dünya'daki yaşam şartlarının bozulmasının ardından bir uzay gemisine yerleşen insanların hikayesini konu alıyor. Dünya'ya dönme umudunu koruyan insanlar yılda bir kez düzenlenen Dünya Günü kutlamaları için hazırlık yaparken birlikte yaşadıkları uzaylıların gizli planını keşfediyor. Ivy ve Willow karakterleri üzerinden ilerleyen öykü, kutlamaların neşeli atmosferinden gizemli ve sorgulayıcı bir anlatıma geçiyor. Ortak yaşam, kayıp ve nostalji temalarını bir araya getiren film, geri dönülemeyecek bir yolculukta umudun ve ortak belleğin anlamını sorguluyor.

Filmin üretim süreci farklı aşamalardan oluştu

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde ANİ473 Çizgi Film Proje I dersi kapsamında mezuniyet projesi olarak hazırlanan filmin danışmanlığını GSF öğretim üyeleri Prof. Fethi Kaba, Prof. Hikmet Sofuoğlu ve Doç. Sabahattin Çalışkan üstlendi.

Filmin hazırlık sürecinde öncelikle konsept analizi ve senaryo çalışmaları gerçekleştirildi. Dünya'nın kaybı ve uzay gemisindeki mikro toplumun dengeleri üzerine kurulan hikaye doğrultusunda insan ve uzaylı karakterlerin tasarımları oluşturuldu. İnsan karakterler için uzay gemisi yaşamına uygun minimalist kıyafetler tercih edilirken uzaylıların organik formları ve kıyafetleri tasarlandı. Storyboard aşamasında çekim planları, kamera açıları ve duygusal geçişler belirlendi. Yapım sürecinde karakterlerin hareketlendirilmesi, uzay gemisinin iç mekanına ilişkin ışık ve atmosfer düzenlemeleri gerçekleştirildi. Dünya Günü töreninin sıcak ve umut dolu atmosferini yansıtmak amacıyla renk ve ışık çalışmaları yapıldı.

Filmin post-prodüksiyon aşamasında ise görsel efektler, kurgu ve ses tasarımı üzerinde çalışıldı. Gemi pencerelerinden görünen uzay manzaraları, uzaylı teknolojisine ait görsel efektler ve dijital arka planlar bu aşamada filme eklendi. Filmin müzikleri Martin Nowacki, ses tasarımı ise Walid Hokayem tarafından hazırlandı.

Birden fazla ödül kazandı

GSF mezunu Selin Toprak'ın "Dünya Günü Kutlu Olsun" adlı animasyon filmi, 2026 yılında düzenlenen 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın Animasyon Film kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Film ayrıca 14. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı Jüri Özel Ödülü ile birlikte film, farklı platformlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı