Dokunmayın Şabanıma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Usta yönetmen Osman F. Seden'in imzasını taşıyan film, yanlış anlaşılmalar ve kimlik karmaşası üzerine kurulu hikayesiyle Kemal Sunal filmleri arasında özel bir yere sahip. İşte Dokunmayın Şabanıma filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dokunmayın Şabanıma, 1978 yapımı bir Türk komedi filmi. Yeşilçam'ın en üretken dönemlerinden birinde çekilen film, Kemal Sunal'ın Şaban karakteriyle zirveye çıktığı yıllarda vizyona girdi. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğuna oturan isim, Yeşilçam'ın gişe rekorları kıran sinemacılarından Osman F. Seden oldu.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dokunmayın Şabanıma filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Dönemin pek çok Yeşilçam yapımında olduğu gibi filmde de İstanbul'un sokakları, konakları ve gündelik yaşamı hikayenin arka planını oluşturdu. Minibüs şoförü Şaban'ın serüvenleri, kentin farklı mekanlarında geçen sahnelerle beyaz perdeye yansıtıldı.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Kemal Sunal: Şaban

Ahu Tuğba: Oya

Ercan Yazgan: Ökkeş

Halit Akçatepe: Fedai

Saadet Gürses: Canan

Osman F. Seden: Çelikçizade Ali

Filmin kadrosunda ayrıca Ali Şen, Reha Yurdakul, Gülten Ceylan, Diler Saraç, Hakkı Kıvanç, Coşkun Göğen, Ünal Gürel ve Enis Fosforoğlu da yer aldı. Dönemin geleneğine uygun olarak bazı oyuncuların replikleri seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, kadınlarla ilişkilerinde pek de şanslı olmayan iyi niyetli minibüs şoförü Şaban yer alıyor. Şaban, çapkınlığıyla tanınan eski asker arkadaşı Ökkeş ile cezaevinde yeniden karşılaşıyor.

Babasının baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Ökkeş, bu durumdan kurtulmak için Şaban'dan kendi yerine geçmesini istiyor. Arkadaşının ricasını kırmayan Şaban, kendisini bir anda zengin bir ailenin içinde buluyor. Ancak iki arkadaşın aynı kıza âşık olmasıyla işler iyice karışıyor.

Hikaye ilerledikçe kimlik karmaşası derinleşiyor ve filmin sonunda büyük bir sürpriz ortaya çıkıyor. Şaban ile Ökkeş'in âşık olduğu kızın aslında evin hizmetçisi olduğu, evin kızıyla yer değiştirdiği anlaşılıyor.

KEMAL SUNAL'IN UNUTULMAZ ŞABAN FİLMLERİNDEN

Dokunmayın Şabanıma, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin en sevilen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Saflığı, iyi niyeti ve başına gelen talihsizliklerle izleyiciyi güldüren Şaban, bu filmde de yanlış anlaşılmalarla dolu bir hikayenin kahramanı oluyor. Film, aradan geçen onca yıla rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.