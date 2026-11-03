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Walt Disney'in yüzde 20 tasarruf için binlerce çalışanı işten çıkaracağı iddia edildi

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Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Walt Disney, yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. İddiaya göre işten çıkarmalar tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi alanlarda çalışanları etkileyecek.

ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney'in yıllık giderlerinde yüzde 20 tasarruf amacıyla binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.

Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.

Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.

Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.

Kaynak: AA
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