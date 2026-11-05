Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ Öğretim Görevlisi Sabuncu'nun Naif belgeseli uluslararası yarışmada finalist oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ Öğretim Görevlisi Sabuncu'nun Naif belgeseli uluslararası yarışmada finalist oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KBÜ Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönettiği, ressam Yunus Sayım'ın hayatını anlatan "Naif" belgeseli, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda belgesel kategorisinde finale kaldı. Yarışmanın ödül töreni 26 Kasım'da Selçuk Üniversitesi'nde yapılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı.

Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun yönettiği, ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan belgesel, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda belgesel kategorisinde finalist oldu.

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Sabuncu'nun yönettiği belgesel, merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen yarışmada belgesel kategorisinde finalistler arasına girdi.

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın hayatını anlatan yapım, daha önce Altın Safran Film Festivali'nde özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

Belgesel, Niğde 4. Ulusal Kısa Film Festivali ve Ege Film Festivali finallerinde yarıştı, Fethiye Film Festivali seçkisinde yer aldı. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist olan yapım, Trabzon Film Festivali'nde de "Ulusal Belgesel" kategorisinde finale kaldı.

Yönetmenliğini Sabuncu'nun üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliği ve kurgusunu KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Mehmet Kaan Kaymaz, yönetmen yardımcılığını Erdal Çıtak yaptı. Drone çekimleri ise Abdulkadir Açar ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi Abdullatif Mirza tarafından gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, öğrencilerin sinema alanındaki teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını amaçlıyor. Organizasyonda kurmaca, belgesel ve senaryo dallarında eserler değerlendiriliyor.

Yarışmanın ödül töreni, 26 Kasım Perşembe günü Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!