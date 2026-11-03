Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Yedi Bela Hüsnü, televizyonda her yayınlandığında izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film, saf ve iyi niyetli Hüsnü'nün bir anda mahallenin korkulan kabadayısına dönüşmesini anlatan hikayesiyle nesiller boyu sevilerek izlendi. Filmi yeniden ekranda yakalayan izleyiciler, yapımın nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor.
Yönetmen Natuk Baytan'ın imzasını taşıyan Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ'u bir araya getiren kadrosuyla Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü, 1982 yapımı bir Türk komedi filmi. Filmin yönetmen koltuğunda, Kemal Sunal ile pek çok başarılı filme imza atan Natuk Baytan oturdu.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin ana mahalle sahneleri, Hüsnü'nün evi ve mahalle esnafıyla geçen sahneler Beşiktaş'taki 1. Levent'te çekildi. Hüsniye'nin pencereden baktığı binaların da Levent'in ara sokaklarında bulunduğu belirtiliyor.
Filmin bazı dış çekimleri ve takip sahneleri ise Sarıyer ve Yeşilköy gibi İstanbul'un kıyı semtlerinde yapıldı. Kabadayıların buluşma noktası olarak kurgulanan bazı sahneler de Kemerburgaz bölgesinde çekildi.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:
Kemal Sunal: Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin merkezinde, mahallenin saf ve iyi niyetli delikanlısı Hüsnü yer alıyor. Hüsnü, mahallenin güzel kızı Hüsniye'ye âşıktır. Arkadaşı Cemal, Hüsnü'yü yakışıklı olduğuna inandırır ve Hüsniye'nin kalbini kazanmasına yardım edeceğini söyleyerek parasını almaya başlar.
Mahallede çıkan bir kavgada yaşanan cinayetlerin suçu Hüsnü'nün üzerine kalınca, saf delikanlı bir anda "Yedi Bela Hüsnü" lakabıyla anılmaya başlar. Mahalleli tarafından korkulan bir kabadayıya dönüşen Hüsnü'nün başı ise bu şöhret yüzünden derde girer.
Gerçek Yedi Bela ile mahalledeki arazilere göz diken zengin Malik, Hüsnü'yü ortadan kaldırmak için harekete geçer. Hüsnü'nün kendisini bu belalardan kurtarma çabası, filmde birbirinden komik sahnelere sahne oluyor.
KEMAL SUNAL'IN UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN
Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sunal'ın saflığı ve iyi niyetiyle izleyiciyi güldüren karakteri, bu filmde de yanlış anlaşılmalarla dolu bir hikayenin kahramanı oluyor. Şevket Altuğ ile Kemal Sunal'ın uyumu ise filmin en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor. Film, aradan geçen onca yıla rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.