Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yönetmen Natuk Baytan'ın imzasını taşıyan Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal, Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ'u bir araya getiren kadrosuyla Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü, 1982 yapımı bir Türk komedi filmi. Filmin yönetmen koltuğunda, Kemal Sunal ile pek çok başarılı filme imza atan Natuk Baytan oturdu.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin ana mahalle sahneleri, Hüsnü'nün evi ve mahalle esnafıyla geçen sahneler Beşiktaş'taki 1. Levent'te çekildi. Hüsniye'nin pencereden baktığı binaların da Levent'in ara sokaklarında bulunduğu belirtiliyor.

Filmin bazı dış çekimleri ve takip sahneleri ise Sarıyer ve Yeşilköy gibi İstanbul'un kıyı semtlerinde yapıldı. Kabadayıların buluşma noktası olarak kurgulanan bazı sahneler de Kemerburgaz bölgesinde çekildi.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Kemal Sunal: Hüsnü

Oya Aydoğan: Hüsniye

Şevket Altuğ: Cemal

Ali Şen: Malik

Atilla Ergün: Necati

Nermin Denizci: Fatma

Belkıs Dilligil: Makbule

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa

Ajlan Altuğ: Manav Rasim

Süheyl Eğriboz: Rüstem

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, mahallenin saf ve iyi niyetli delikanlısı Hüsnü yer alıyor. Hüsnü, mahallenin güzel kızı Hüsniye'ye âşıktır. Arkadaşı Cemal, Hüsnü'yü yakışıklı olduğuna inandırır ve Hüsniye'nin kalbini kazanmasına yardım edeceğini söyleyerek parasını almaya başlar.

Mahallede çıkan bir kavgada yaşanan cinayetlerin suçu Hüsnü'nün üzerine kalınca, saf delikanlı bir anda "Yedi Bela Hüsnü" lakabıyla anılmaya başlar. Mahalleli tarafından korkulan bir kabadayıya dönüşen Hüsnü'nün başı ise bu şöhret yüzünden derde girer.

Gerçek Yedi Bela ile mahalledeki arazilere göz diken zengin Malik, Hüsnü'yü ortadan kaldırmak için harekete geçer. Hüsnü'nün kendisini bu belalardan kurtarma çabası, filmde birbirinden komik sahnelere sahne oluyor.

KEMAL SUNAL'IN UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN

Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sunal'ın saflığı ve iyi niyetiyle izleyiciyi güldüren karakteri, bu filmde de yanlış anlaşılmalarla dolu bir hikayenin kahramanı oluyor. Şevket Altuğ ile Kemal Sunal'ın uyumu ise filmin en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor. Film, aradan geçen onca yıla rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve yüksek ilgi görmeye devam ediyor.