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İçişleri Bakanlığı destekli film Sivas'ta işitme engelli öğrencilerle buluştu

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İçişleri Bakanlığı destekli film Sivas'ta işitme engelli öğrencilerle buluştu
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İçişleri Bakanlığı’nca desteklenen “Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur” filmi Sivas’ta öğrencilerle buluştu. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki gösterime işitme engelli öğrenciler katıldı; Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da projelerin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur" filmi, Sivas'ta öğrencilerle buluştu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösterimine, il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim okullarında eğitim gören işitme engelli öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte film gösterimini izleyen Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, gösterim sonrasında gerçekleştirdiği konuşmasında, işitme engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunan bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, öğrencilerin farklılıkları tanıyan, anlayan ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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