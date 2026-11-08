Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şilili yönetmen Sebastian Lelio'dan acı haber geldi. Sinema dünyasında birçok başarılı yapımla adından söz ettiren 52 yaşındaki Lelio, Santiago'daki evinde ölü bulundu. Ünlü yönetmenin vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİ SEVGİLİSİ DUYURDU

Sebastian Lelio'nun ölüm haberini oyuncu sevgilisi Amalia Kassai açıkladı. Kassai, yaptığı açıklamada, "Sebastian Lelio'nun sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Hatırası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" ifadelerini kullandı.

OSCAR ÖDÜLLÜ FİLMİN YÖNETMENİYDİ

Kariyeri boyunca birçok filme imza atan Sebastian Lelio, özellikle "A Fantastic Woman" adlı yapımla tanınıyordu. Film, 2018 yılında En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü. Sinema dünyasında önemli bir başarıya imza atan Lelio, 52 yaşında hayata veda etti.