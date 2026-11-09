Dünyada film festivalleri, sanat fuarları ve konserler sanatseverlerle buluşacak

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Dünyanın farklı şehirlerinde film festivallerinden sanat fuarlarına, bienallerden sergi ve konserlere, birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Amerika kıtasına uzanan etkinlik takviminde çağdaş sanat, fotoğraf, sinema, edebiyat, geleneksel müzik ve sahne sanatları alanındaki organizasyonlar dikkati çekiyor.

Festivaller

Mısır'da düzenlenecek 47. Kahire Uluslararası Film Festivali, 11-20 Kasım'da gerçekleştirilecek. Oyuncu Hüseyin Fehmi'nin başkanlığındaki festivalde, uluslararası sinemadan yapımlar gösterilecek.

İspanya'da 13-21 Kasım'da düzenlenecek 64. Gijon Uluslararası Film Festivali, bağımsız ve amatör sinemaya odaklanacak.

Arjantin'de düzenlenen 41. Mar del Plata Uluslararası Film Festivali, 5-15 Kasım'da 150 filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Açılışında Martin McDonagh imzalı "Wild Horse Nine" filminin gösterileceği festivalde, Marc Turtletaub'un "Borges and Me" filmi kapanış yapımı olacak.

Batı Afrika'da Benin'in Cotonou kentinde 9-15 Kasım'da gerçekleşecek 20. Festival SICA, Afrika müziğinin geleneksel ve çağdaş örneklerini bir araya getirecek. "Miras ve Yenilik" temalı festivalde konser, dans gösterileri, moda etkinlikleri ve sergiler düzenlenecek. Malili müzisyen Boncana Maïga da festivalde anılacak.

Kanada'nın Montreal kentinde devam eden 27. Festival du Monde Arabe, 15 Kasım'a kadar sürecek. Programda Fas, İran ve Quebec kökenli sanatçıların buluştuğu "Convivencia", Al Qahwa topluluğu ve Cezayirli soprano Fairouz Oudjida'nın performansları öne çıkıyor. Festival, Camille Bordet'nin "Le Livre des Reines" gösterisiyle sona erecek.

Montreal'de 9-14 Kasım'da gerçekleştirilecek 22. CINARS Bienali, uluslararası sahne sanatları topluluklarını buluşturacak. Programda Güney Koreli Fojit, ABD'li Manual Cinema ve Kanadalı L'orchestre d'hommes-orchestres topluluklarının gösterileri yer alacak.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 13-22 Kasım'da düzenlenecek 23. Jazztopad Festivali, uluslararası caz müzisyenlerini ağırlayacak. Programda Shahzad Ismaily, Amir ElSaffar Quartet, Darius Jones Trio, Nduduzo Makhathini ve Shabaka sahne alacak. Festival, William Parker, Hamid Drake ve Shabaka'nın ortak performansıyla sona erecek.

Sergiler ve Sanat Fuarları

Çin'in Şanghay kentinde 11-14 Kasım'da düzenlenecek 14. ART021 Şanghay Çağdaş Sanat Fuarı, uluslararası galerileri ve sanatçıları buluşturacak. Fuarda Cai Dongdong, Cao Yu, Chen Sixin, Xie Nanxing ve Yang Mushi'nin eserleri sergilenecek.

Şanghay'da 10-15 Kasım'da gerçekleştirilecek 13. West Bund Art & Design Fuarı, 45 şehir ve bölgeden 150'den fazla katılımcıyı ağırlayacak. Hauser & Wirth, White Cube ve Perrotin gibi galerilerin yer alacağı fuarda çağdaş sanat, tasarım ve video sanatı eserleri sunulacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te 12-15 Kasım'da düzenlenecek 29. Paris Photo, fotoğraf sanatının farklı dönemlerinden eserleri Grand Palais'de bir araya getirecek. Programda tarihsel fotoğrafın yanı sıra çağdaş ve dijital çalışmalar da yer alacak.

Strasbourg'da 13-15 Kasım'da düzenlenecek 30. ST-ART Çağdaş Sanat Fuarı, Fransa'dan ve farklı ülkelerden galerileri buluşturacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 12-16 Kasım'da gerçekleştirilecek Art Athina 2026, 65 galeriyi Onassis Ready'de bir araya getirecek. Fuarda Tania Dimitrakopoulou, Giannis Efthimiou, George Hadoulis, Stella Kapezanou ve Chryssa Verghi'nin eserleri sergilenecek.

Belçika'nın Namur kentinde 7-15 Kasım'da düzenlenen Antica Namur Fine Art Fair, 115'ten fazla galeriyi ağırlayacak. Fuarda antik eserlerin yanı sıra modern ve çağdaş resim, heykel, mücevher, mobilya ve tasarım çalışmaları sergilenecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 22. Vienna Art Week, 13 Kasım'a kadar sürecek. Yaklaşık 70 program ortağının katıldığı etkinlikte sergiler, performanslar ve sanatçı söyleşileri gerçekleştiriliyor. Festivalin öne çıkan sergisi "House of Navigating Angst", Kara Walker, Tony Oursler, Onur Gökmen ve Angela de la Cruz'un da aralarında bulunduğu 30'dan fazla sanatçıyı buluşturuyor.

Dubai'de 6-15 Kasım'da düzenlenen 31. Uluslararası Elektronik ve Gelişen Sanatlar Sempozyumu'nda (ISEA 2026), 20'den fazla mekanda 100'ü aşkın eser ve enstalasyon sergileniyor. Programda yapay zeka, ses, ışık ve dijital kimlik konuları ele alınıyor.

Dubai'de 12-15 Kasım'da düzenlenecek 22. DIFC Art Nights etkinliğinde, 120 kadın sanatçının eserinden oluşan Art Connects Women seçkisi ve Romero Britto'nun çalışmaları öne çıkıyor. Programda çellist Elham Al Marzooqi de sahne alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde düzenlenen 45. Şarika Uluslararası Kitap Fuarı, 15 Kasım'a kadar devam edecek. "Made of Stories" temalı fuara 126 ülkeden 3 bin 212 yayınevi ve katılımcı katılıyor. Umman'ın onur konuğu olduğu etkinlikte Zahran Al Qasmi, Hassan Al Matrooshi ve Ahmed bin Nasser Al Rashdi'nin de aralarında bulunduğu yazarlar okurlarla buluşuyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da 19 Kasım-19 Aralık'ta düzenlenecek 16. Dakar Çağdaş Afrika Sanatı Bienali (Dak'Art), Afrika kıtasından ve diasporasından sanatçıları bir araya getirecek. "(Anti)kırılganlık: Onarım Sanatları ve Tepki Stratejileri" temalı bienal, çağdaş Afrika sanatına odaklanacak.

Konserler

Kanadalı sanatçı Bryan Adams, yarın Madrid'de gerçekleştireceği konserin ardından 13 Kasım'da Bilbao'daki Bizkaia Arena'da ve 14 Kasım'da Barselona'daki Palau Sant Jordi'de müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz rock grubu Muse, "The Wow! Signal Europa Tour" kapsamında 12-13 ve 15 Kasım'da İngiltere'de konser verecek.

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, "The Unraveled Tour" kapsamında 11-12 Kasım'da ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da, 15 Kasım'da Orlando'da konser verecek.

Finlandiya merkezli heavy metal grubu Beast in Black, bugün Paris'teki L'Olympia sahnesinde, 11 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentindeki Razzmatazz 1'de, 13 Kasım'da Bilbao'daki Santana 27'de, 14 Kasım'da Fransa'nın Ramonville-Saint-Agne kentindeki Le Bikini'de ve 15 Kasım'da Villeurbanne'daki Le Transbordeur'da sahne alacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da EFG London Jazz Festival kapsamında 13 Kasım'da gerçekleştirilecek "Coltrane 100" konserinin programı, Avrupa'nın farklı kentlerinde de dinleyiciyle buluşacak. Joe Lovano, Melissa Aldana, Nduduzo Makhathini, Linda May Han Oh ve Jeff "Tain" Watts'tan oluşan topluluk, yarın Lüksemburg Filarmoni'de, 11 Kasım'da Brüksel'deki Bozar'da, 12 Kasım'da Gent'teki de Bijloke'de ve 14 Kasım'da İrlanda'nın başkenti Dublin'deki National Concert Hall'da sahne alacak.

ABD Sinemaları

ABD'de 9-15 Kasım haftasında vizyona girecek filmler arasında Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı "Ebenezer", Nicholas Hoult ve Zoe Kravitz'in rol aldığı "How to Rob a Bank" ile Maika Monroe'nun başrolünü üstlendiği "Victorian Psycho" öne çıkıyor.

Jim Caviezel, Garret Dillahunt ve Olivia Thirlby'nin rol aldığı, William Eubank imzalı, aksiyon-gerilim filmi "Ghost Soldier" ile Vietnam Savaşı'nda görev yapan ilk siyahi özel operasyon ekibinin üyelerinin savaş deneyimlerini konu alan J. M. Harper'ın yönettiği "Soul Patrol" belgeseli 11 Kasım'da vizyona girecek.

Ti West'in yönettiği, Johnny Depp'in Charles Dickens'ın Ebenezer Scrooge karakterini canlandırdığı "Ebenezer", Nicholas Hoult, Zoe Kravitz ve Pete Davidson'ın rol aldığı, David Leitch imzalı aksiyon-komedi filmi "How to Rob a Bank", Zachary Wigon'ın yönettiği "Victorian Psycho" 13 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Hafta boyunca "Being Heumann", "God with Us", "Mouse", "Gondhal", "Search Party: Where's PawPaw?" filmleri de gösterime girecek.

Peppa Pig karakterlerini sinemaya taşıyan "Festive Fun with Peppa Cinema Experience" adlı özel gösterim etkinliği ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA