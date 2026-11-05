İhsan Taş'ın yönettiği Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

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Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin yapımcılığını Taş Film üstleniyor, senaryosunu İhsan Taş yazdı ve yönetmenliğini de yine İhsan Taş yapıyor.

TERAPİ MERKEZİNDE KESİŞEN HAYATLAR

Dizi, Kırık Ruhlar Kliniği adlı gizemli bir terapi merkezinde yolları kesişen kadınların hikayesini anlatıyor. Yapım ekibine göre dizide bu kadınların görünmeyen yaraları, bastırılmış çığlıkları ve yeniden hayata tutunma çabası işlenecek.

OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Selen Soyder, İnci Pars Özgürgün, Esin Gündoğdu, Fulden Akyürek, Gülşah Yaprakçı, Ebru Üstüntaş, Serap Aksoy, Mihriban Er, Tuğçe Maraş, Sevtap Karataş, Pınar Güven, Gizem Tavlan, Ayşegül Kaygusuz, Kader Yıldız, Demet Öz, Cansel Baransel, Rabia Tunç, Esra Ocak ve Elif Sude Yılmaz var.

Projenin danışmanlığını oyuncu Halil Ergün, senaryo danışmanlığını ise gazeteci-yazar Mehmet Coşkundeniz yapıyor.

Fragmanı YouTube'da yayınlanan Kırık Ruhlar'ın yakında dijital platformlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.