İhsan Taş'ın yönettiği Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

İhsan Taş'ın yönettiği Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yapımcılığını Taş Film'in üstlendiği, senaryosunu yazıp yönetmenliğini İhsan Taş'ın yaptığı Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, Kırık Ruhlar Kliniği adlı bir terapi merkezinde yolları kesişen kadınları anlatıyor. Projenin danışmanı Halil Ergün, senaryo danışmanı Mehmet Coşkundeniz. Dizi yakında dijital platformlarda yayınlanacak.
Kırık Ruhlar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin yapımcılığını Taş Film üstleniyor, senaryosunu İhsan Taş yazdı ve yönetmenliğini de yine İhsan Taş yapıyor.
TERAPİ MERKEZİNDE KESİŞEN HAYATLAR
Dizi, Kırık Ruhlar Kliniği adlı gizemli bir terapi merkezinde yolları kesişen kadınların hikayesini anlatıyor. Yapım ekibine göre dizide bu kadınların görünmeyen yaraları, bastırılmış çığlıkları ve yeniden hayata tutunma çabası işlenecek.
OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosunda Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Selen Soyder, İnci Pars Özgürgün, Esin Gündoğdu, Fulden Akyürek, Gülşah Yaprakçı, Ebru Üstüntaş, Serap Aksoy, Mihriban Er, Tuğçe Maraş, Sevtap Karataş, Pınar Güven, Gizem Tavlan, Ayşegül Kaygusuz, Kader Yıldız, Demet Öz, Cansel Baransel, Rabia Tunç, Esra Ocak ve Elif Sude Yılmaz var.
Projenin danışmanlığını oyuncu Halil Ergün, senaryo danışmanlığını ise gazeteci-yazar Mehmet Coşkundeniz yapıyor.
Fragmanı YouTube'da yayınlanan Kırık Ruhlar'ın yakında dijital platformlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.