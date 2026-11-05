Meryem Uzerli'yi görmek için birbirlerini ezdiler!

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“İmroz'da Bahar” filminin Azerbaycan'daki galasına katılan Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncuyu yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları birbirlerini ezercesine öne doğru ilerlerken, yaşanan izdiham nedeniyle güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.

HAYRANLARI BİRBİRLERİNİ EZERCESİNE YARIŞTI

Bakü'de düzenlenen galaya kırmızı elbisesiyle katılan Meryem Uzerli, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Oyuncuya ulaşmak isteyen hayranları arasında itiş kakış yaşandı. Kalabalık, Uzerli ile fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezercesine öne doğru ilerlemeye çalıştı.

KORUMALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun ilginin izdihama dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri harekete geçti. Uzerli'nin çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çalışan görevliler, kalabalığı kontrol altına almakta güçlük çekti. Galada yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzerli'nin sosyal medya hesabından da paylaştığı gala görüntüleri dikkat çekti. Hayranlarının oyuncuya ulaşabilmek için birbirleriyle yarıştığı anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.