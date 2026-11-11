Kenan Keloğlu’ndan Şiddete Karşı Yeni Film: “Ölmek İstemiyorum”

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Türkiye’de kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve hayvanlara yönelik kötü muamele olayları kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, bu sorunları sinema aracılığıyla ele almayı amaçlayan yeni bir proje hazırlanıyor.

Yapımcı ve yönetmen Kenan Keloğlu’nun üzerinde çalıştığı “Ölmek İstemiyorum” adlı sinema filmi, şiddetin farklı biçimlerini ve mağdurların yaşadığı süreçleri konu alacak.

Filmde, şiddete maruz kalan bireylerin yaşadıklarının yanı sıra olayların aileler ve yakın çevre üzerindeki etkilerinin de işlenmesi planlanıyor.

Şiddetin Farklı Boyutları Ele Alınacak

“Ölmek İstemiyorum” projesinde kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocukların maruz kaldığı istismar ve hayvanlara yönelik kötü muamele gibi konulara yer verilecek.

Farklı karakterlerin yaşam öyküleri üzerinden ilerlemesi planlanan yapımda, şiddetin yalnızca fiziksel sonuçlarına değil, psikolojik ve toplumsal etkilerine de odaklanılacak.

Filmin temelinde, her bireyin ve canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesi bulunuyor.

Kenan Keloğlu: “İnsanların Yaşananlara Karşı Daha Duyarlı Olmasını İstiyoruz”

Projenin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kenan Keloğlu, sinemanın toplumsal sorunların görünür kılınmasında önemli bir anlatım aracı olduğunu belirtti.

Keloğlu, filmin amacını şu sözlerle anlattı:

“Biz bu filmi yalnızca izlensin diye yapmıyoruz. İnsanlar izledikten sonra düşünsün, sorgulasın ve çevresinde yaşananlara karşı daha duyarlı olsun istiyoruz. Bir kadının korkusunu, bir çocuğun çaresizliğini ya da savunmasız bir canlının yaşadığı acıyı görmezden gelemeyiz. Bu film bir kişinin bile vicdanına dokunabilirse, bizim için çok kıymetli olacaktır.”

Farklı Kuşaklardan Oyuncular Yer Alacak

Kenan Keloğlu Production tarafından hazırlanan projede, farklı yaş gruplarından oyuncuların yer alması hedefleniyor.

Uzun yıllardır oyuncu seçimi, oyuncu eğitimi ve yapım organizasyonları alanlarında çalışmalar yürüten Keloğlu’nun, filmde deneyimli isimlerin yanı sıra yeni oyunculara da yer vermeyi planladığı belirtildi.

Yapımın oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Hedefleniyor

“Ölmek İstemiyorum” filminde, şiddet karşısında sessiz kalınmaması ve mağdurların yaşadıklarının görünür hale getirilmesi gerektiği mesajının işlenmesi amaçlanıyor.

Proje, şiddetin farklı mağduriyet biçimlerini ortak bir anlatıda buluşturarak izleyicilerin yaşanan olayların insani boyutunu değerlendirmesine odaklanacak.

Filmin hazırlık çalışmalarına ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

Kenan Keloğlu Kimdir?

1994 yılından bu yana sinema, televizyon ve reklam sektöründe faaliyet gösteren Kenan Keloğlu, yapımcı, yönetmen ve oyuncu koçu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Konservatuvar eğitimi alan Keloğlu, meslek hayatı boyunca reklam filmleri, televizyon yapımları, oyuncu seçimi ve kamera önü oyunculuk alanlarında görev aldı.

2026 yılında düzenlenen 6. Uluslararası Elmas Ödülleri kapsamında “Yılın Prodüksiyon ve Oyuncu Koçluğu” ödülüne layık görülen Keloğlu, çalışmalarına Kenan Keloğlu Production bünyesinde devam ediyor.